Det gjorde ondt på den daværende formand for Dansk Atletik Forbund, Thomas Thomsen, da DIFs formand, Kai Holm, sendte kuglestøderen Joachim B. Olsen hjem fra OL i Sydney i 2000.

Når man læser Thomas Thomsens netop udkomne bog, '60 år som frivillig', hvor han fortæller om et langt liv i højt gear, mærker man tydeligt, at Joachim B.-sagen og 'mordet' på den senere folketingspolitiker gjorde et stærkt indtryk.

»Det var synd for Joachim B. og egentlig også for Kai Holm selv. Det var en klar overreaktion at sende Joachim hjem. Den behandling, han fik af DIF/DOK, lader meget tilbage at ønske om menneskebehandling,« siger Thomas Thomsen til B.T.

Dramaet blev udløst af et rygte, Joachim B. Olsen havde bragt videre i et privat chatroom til nogle kastere, at den olympiske guldvinder i kuglestød, finnen Arti Harju, var testet positiv.

Foto: Lars Møller

Rygtet blev lynhurtigt spredt, men der var ikke hold i det. Og DIFs skyts blev rettet mod Joachim B. Olsen, som ikke ville røbe navnet på den person, han havde fået beskeden fra.

Den danske kuglestøder beklagede, at han havde dummet sig og været for hurtig på tangenterne, og at det aldrig havde været meningen, at rygtet skulle ud til offentligheden.

På et møde i Kai Holms lejlighed i Sydney blev dommen over Joachim B. Olsen fældet.

Den var hård og brutal.

Han skulle bortvises fra OL-lejren og hjemsendes med det første fly.

I bogen fortæller Thomas Thomsen, at han gerne ville tale med den finske delegation, som ifølge Kai Holm havde forlangt danskerens exit fra Sydney.

Det blev ham nægtet, og han fik mundkurv på.

Dramaet fortælles over flere sider og endte med, at Thomas Thomsen kørte en dybt ulykkelig 23-årig OL-debutant til lufthavnen.

Thomas Thomsen var den danske leder, der havde det tætteste forhold til dansk atletiks største navn gennem tiderne, 800 meter-legenden Wilson Kipketer. Foto: Privatfoto

»Inden afgang spiste vi en middag sammen i restauranten. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg frygtede, at den skammelige bortvisning fra OL ville gøre Joachim så led og ked af det, at han ville droppe sin karriere som kuglestøder. Det ville have været forfærdeligt,« siger Thomas Thomsen.

Heldigvis 'overlevede' Joachim B., og ved OL fire år senere i Grækenland vandt han sølv.

Ganske vist var det en bronzemedalje, han fik om halsen, men i 2012 blev guldvinderen, ukraineren Jurij Bilonog, via nye testmetoder fældet, og sølvet blev sendt til Danmark.

Mange vil også huske danskeren på det olympiske stadion i Beijing i 2008, hvor han bar fanen rundt i strakt arm.

Joachim B. Olsen blev ifølge den tidligere DAF-formand Thomas Thomsen udsat for en uretfærdig behandling ved OL i Sydney, men tog revanche. Vandt otte medaljer ved OL, VM og EM og bar fanen i strakt arm på det olympiske stadion i Beijing i 2008. Vis mere Joachim B. Olsen blev ifølge den tidligere DAF-formand Thomas Thomsen udsat for en uretfærdig behandling ved OL i Sydney, men tog revanche. Vandt otte medaljer ved OL, VM og EM og bar fanen i strakt arm på det olympiske stadion i Beijing i 2008.

Joachim B. Olsen vandt i sin fornemme karriere i alt otte medaljer ved OL, VM og EM og tog revanche for den behandling, han kom ud for i Sydney.

Thomas Thomsen øser af oplevelser gennem næste 25 år som topleder i DAF, deraf otte år som formand. Som Niels Nygaard, DIFs formand, skriver:

'Thomas har gjort en stor forskel. Han er et fyrtårn blandt frivillige ildsjæle. Såvel lokalt, nationalt som internationalt har han sat sit præg.'

Den 82-årige ildsjæl har været leder på 50 af Albatros’ adventurerejser, deraf 19 til The Great Wall Marathon på den kinesiske mur, samt formand for Ældre Sagen i Hvidovre.