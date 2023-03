Lyt til artiklen

Der er blevet trukket i nogle tråde.

Det kan sportsgiganter som Nike, der har den danske supersprinter Ida Karstoft i folden.

Sidste år blev hun den blot fjerde danske kvinde til at tage en EM-medalje, da hun fik bronze på 200m-distancen, og i år håber hun at forsætte raketfarten fremad.

I sidste uge blev hun hevet til München for at få de bedst mulige betingelser for den nye sæson, der først starter i udesæsonen på grund af en drilsk akillessene.

»Jeg har haft en dialog med Nike over den sidste tid for at få styr på min akillessene. De fik ordnet og arrangeret, at jeg kunne komme derned,« siger Karstoft til B.T.

»Vi er alle interesserede i at få mig ud at løbe hurtigt og undgå skader.«

Hun blev der i fire dage.

Her stod den på undersøgelser, behandling og træning, og det var godt givet ud.

»Jeg blev klogere og mere tryg, for de mener, at det er en stressreaktion, jeg har dernede, og det skal jeg arbejde mig ud af med en masse øvelser.«

»Det går godt, og jeg har ikke smerter - men jeg vil helst have, at de ikke kommer tilbage.«

Hun fortæller, at flere fodboldspillere og Usain Bolt har været forbi samme specialister som hende, og hun følte sig i trygge hænder nede i München. Det var også her, hun som den første danske kvinde fik EM-metal på en sprintdistance.

Hun skal tilbage til Sydtyskland, når der er plads i kalenderen, for snart begynder udendørssæsonen, hvor Karstoft brillerede i 2022.

»Kroppen skal tunes, så den er klar til en vanvittig god sæson lige som sidste år.«