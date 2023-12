For et år siden indstillede den tidligere OL-maratonløber og mor til to, Anna Holm, sin karriere på topplan.

Fremover ville hun løbe for sjov og måske hygge sig i et motionsmaraton i London eller New York.

Troede hun.

Men motivationen, ambitionerne og konkurrencelysten er vendt tilbage, og hun satser nu på et comeback på de klassiske 42,195 kilometer.

»Jeg begyndte at træne seriøst sidst på sommeren, efter jeg var holdt op med at amme vores yngste, Linnéa,« siger Anna Holm.

»Jeg har ikke løbet maraton siden 2017 i Frankfurt, hvor jeg satte personlig rekord (2.33.02, red.). Det kunne være sjovt at forbedre rekorden og måske komme under min drømmegrænse på 2.30. Jeg fylder 36 år senere i december, men det skræmmer mig ikke. For en maratonløber knækker kurven først ved de 40.«

Om det er en anden mor til to, Caroline Wozniacki, der har inspireret Anna Holm til et uventet comeback, må stå hen i det uvisse.

Anna Holm bor i Rønne med sin mand Victor Larsson og er journalist ved Bornholms Tidende.

Anna Holm (med startnummer 2) vinder sin anden sejr i kvindernes klasse i Eremitageløbet i 2014. Hendes første sejr var i 2013. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anna Holm (med startnummer 2) vinder sin anden sejr i kvindernes klasse i Eremitageløbet i 2014. Hendes første sejr var i 2013. Foto: Bax Lindhardt

Sammen med DRs Morten Dam-Sørensen kommenterede hun i august VM på mændenes og kvindernes maraton og lægger ikke skjul på, at oplevelsen var med til at tænde hende.

Anna Holm var i 2016 med i OL i Rio de Janeiro og har også deltagelse i flere europamesterskaber på sit cv. Sæsonen 2017 var hendes bedste, hvor hun foruden den personlige rekord på maraton satte PR på 10 kilometer landevej med 33.31 og halvmaraton 1.12.56.

»Der venter hårdt arbejde, men jeg føler, at jeg i de måneder, jeg har trænet seriøst, har fået et større fysisk overskud. I øjeblikket ligger jeg på 80 kilometer om ugen, men er på 100 kilometer inden nytår,« siger hun.

Samtidig med genoptræningen er hun vendt tilbage til sin tidligere træner, Claus Hechmann.

Anna Holms første start på den internationale scene bliver et halvmaraton i marts i Haag, Holland.

Den bornholmske løber er født ind i atletikken. Hendes far, Henrik Jørgensen, er Danmarks største navn på langdistancen nogensinde og vandt London Marathon i 1988. Hendes mor, Mette Holm Hansen, er tidligere VM-maratonløber.

Samlet har familien vundet ni sejre i Eremitageløbet: Henrik Jørgensen fire, Mette Holm Hansen tre og Anna Holm to.

Henrik Jørgensen døde 26. januar 2019 under en træningstur på skovstierne nær sit hjem i Sorthat-Muleby mellem Rønne og Hasle. Han blev 57 år.

Han blev mindet ved Eremitageløbet i 2019, hvor Anna Holm sendte de mange tusinde løbere af sted på de 13,3 kilometer gennem Dyrehaven.

