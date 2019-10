For Anna Holm var faderens pludselige død et chok.

I en alder af 57 år døde hendes far, maratonlegenden Henrik Jørgensen, den 26. januar under sin daglige træning.

Ramt af et hjertestop i skoven nær sit hjem i Sorthat-Muleby mellem Rønne og Hasle på Bornholm.

31-årige Anna Holm havde svært ved at løbe i dagene derefter. Men løb var også en sorgproces.

»Det var hårdt at løbe med min far i tankerne, så tæt vi var forbundet, men det var også helende. Jeg havde et meget nært forhold til min far. Han kendte mig bedre end nogen anden, og vi havde det hyggeligt, når vi trænede sammen,« siger hun.

Som en hyldest til Henrik Jørgensen starter datteren Anna søndag kl. 11.00 det 51. Eremitageløb.

»Jeg er stolt over den ære, arrangørerne viser mig. Eremitageløbet var noget særligt for min far og mor (den tredobbelte E-løbsvinder Mette Holm, red.). Det var helt naturligt for mig at føre familietraditionen videre,« siger Anna Holm, som vandt i 2013 og 2014.

»Jeg tænker meget på ham. Han var en klippe i min mors og mit liv. Han gav mig meget, ikke mindst glæden ved at løbe. Jeg har løbet så længe, jeg kan huske. De første år var det bare leg, inden det blev rigtig træning.«

Anna Holm starter søndag kl. 11.00 Eremitageløbet, som hun og hendes forældre har vundet sammenlagt ni gange. Efter startskuddet løber hun selv med blandt de 11.000 løbere. Foto: Thomas Lekfeldt/RITZAU SCANPIX Vis mere Anna Holm starter søndag kl. 11.00 Eremitageløbet, som hun og hendes forældre har vundet sammenlagt ni gange. Efter startskuddet løber hun selv med blandt de 11.000 løbere. Foto: Thomas Lekfeldt/RITZAU SCANPIX

Henrik Jørgensens glorværdige karriere kulminerede i 1988 med sejren i et af verdens største og mest prestigefyldte maratonløb, London Marathon.

Eremitageløbet fyldte også meget i hans liv. Fire gange vandt han det, og han har løbet det hurtigere end nogen anden. Hans løbsrekord for de klassiske 13,3 kilometer i Dyrehaven er 38.40.

Anna Holm, OL-deltager på maraton i Rio de Janeiro i 2016, har mange af sin fars egenskaber. Fighterviljen, lysten til at konkurrere og hele tiden forsøge at forbedre den personlige rekord.

»Min far lod mig stille op ved DM og nordiske mesterskaber i cross for seniorer, fra jeg var 12 år, selv om dem, jeg konkurrerede med, var bedre end mig. Konkurrencen var en drivkraft, og jeg elskede den. Min fars evne til at give alt har inspireret mig og mange andre,« siger hun.

Måske har tabet af faderen påvirket Anna Holm, som har haft et par sygdomsperioder, der formmæssigt har sat hende tilbage. Det kunne mærkes i Copenhagen Half Marathon.

Derfor har hun meldt fra til Frankfurt Marathon 27. oktober, som ellers skulle have været et vigtigt skridt mod kvalifikation til næste års OL i Tokyo.

»OL er det store mål i 2020, og jeg får et maraton og et halvmaraton til at kvalificere mig i,« siger hun.

Hendes personlige rekorder er 2.33.02 for maraton, 1.12.56 for halvmaraton og 33.31 for 10 kilometer på landevej, alle tre tider fra 2017.

Anna Holm er uddannet journalist og arbejder i Albatros’ marketing- og kommunikationsafdeling. Rejsebureauet arrangerer blandt andet adventuremaraton på den kinesiske mur, den grønlandske indlandsis og blandt 'the big five' på den sydafrikanske savanne.

Privat bor hun sammen med kæresten Victor Larsson i Brønshøj, og efter sin fars død blev hun opfordret til at blive ambassadør for Hjerteforeningen.

»At være ambassadør for løb og en sund livsstil er en stor ære,« siger Anna Holm.

Når hun søndag kl. 11.00 har fyret startpistolen af i Dyrehaven, løber hun selv med i efterårets motionsfest blandt de 11.000 løbere.