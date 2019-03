Kronprins Frederik er som bekendt skadet og skal dermed ikke snørre løbeskoene, når VM i cross skydes i gang i weekenden i Aarhus.

Men det betyder ikke, at kronprinsen får lov at ligge på den lade side til stævnet, fortæller arrangør og direktør for Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen.

»Hvis ikke han skal løbe, så skal han noget andet,« griner direktør Jakob Larsen over at have sat Hans Kongelige Højhed i arbejde.

Hvor surt er det, at han ikke skal løbe med?

»Jamen, det er jo ærgeligt, men jeg kan godt lide tanken om at sige, at det er værst for ham. Fordi det forhåbentlig var blevet en stor oplevelse (for ham, red.). Men selvfølgelig ville vi gerne have haft ham med, men vores løsning er et udmærket alternativ, og det havde vi gerne taget fra starten. Men jo, det er selvfølgelig ærgerligt,« siger Jakob Larsen.

Kronprinsens opgaver bliver nu blandt andet at overrække medaljer til seniorkvinderne og at skyde løbene for U20 herrer og motionsstafetløbet i gang.

Jakob Larsen er meget tilfreds med, at kronprinsen stadig får en rolle i begivenhederne.

»Det er en kæmpe gevinst, at han er med, og jeg behøver vel ikke sige mere end Royal Run, som jo også samarbejder med Kongehuset. Det er en gave for os,« siger Jakob Larsen med henvisning til løbene Royal Run, som kronprinsen foretog i flere store byer i forbindelse med sin 50-års fødselsdag. Et arrangement, der i øvrigt også finder sted i 2019.

»Der bliver hevet i ham fra højre og venstre, så vi forsøger at behandle det med respekt.«

Jakob Larsen ser frem til en weekend med særdeles højt løbeniveau.

»Vi er meget tilfredse med den retning, vi tager nu. Jeg tror, at jeg med sindsro kan sige, at det er det stærkeste løbefelt i verden i år nogen steder overhovedet. Så opmærksomheden, med det her event og samarbejde med Mikkeller (bryggeri, red.) vi har, gør, at det bliver seværdigt.«

VM i cross skydes i gang den 30. marts i Aarhus.