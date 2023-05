Han var på toppen af sin karriere, da han blev udtaget til at repræsentere Irland ved OL i Tokyo i 2021, men i baggrunden lurede en sag, der siden har lagt Leon Reids karriere i ruiner.

Et gammelt venskab skulle vise sig at koste dyrt for den 28-årige nu tidligere topsprinter, der i dag arbejder med telemarketing.

Mens Leon Reids dom blegner sammenlignet med vennens på 26 års fængsel, blev han alligevel trukket med i faldet.

»Jeg føler, at jeg virkelig blev udnyttet, da jeg var på toppen af min karriere,« fortæller han til Sky News.

Leon Reid med sin bronzemedalje fra Commonwealth Games i 2018. Foto: SAEED KHAN

OL-sprinteren taler ud om, hvordan han føler sig forrådt af sin ven, der angivelig uden Reids viden brugte sprinterens lejlighed til at producere crack-kokain.

»Jeg satte min lid til min gamle ven og træningsmakker. Det er virkelig foruroligende. Det er alt, jeg har prøvet at komme væk fra hele mit liv, og så havner jeg i det igen,« fortæller Leon Reid, som selv voksede op med stofafhængige forældre og nåede at bo på 14 forskellige børnehjem.

Men retten i Bristol idømte Reid en 21 måneders betinget fængselsdom og 220 timers samfundstjeneste for at lade sin lejlighed blive brugt til produktionen af crack-kokain og samtidig modtage lidt mere end 4.000 kroner om måneden for det.

Til gengæld blev han dømt ikke-skyldig i tre tilfælde af brud på våbenloven.

Leon Reid (nummer tre fra højre i grønt) ved OL i Tokyo. Foto: Antonin THUILLIER

Leon Reids ven Romaine Hyman blev idømt 26 års fængsel.

Sagen dukkede op før OL i Tokyo, men Reid fik lov at deltage alligevel, fordi sagen ikke var afgjort. I 2022 blev han udelukket fra Commonwealth Games, hvor han fire år tidligere havde taget karrierens største resultat med en bronzemedalje på 200 meter-distancen.

Ved OL i Tokyo blev han nummer syv i sin semifinale, der blev vundet af den senere guldmedaljevinder Andre De Grasse.

Ifølge Sky News håber Leon Reid nu at bruge sin erfaring til at stoppe andre fra at begå samme fejl, som han selv har gjort.