Jakob Ingebrigtsen er i øjeblikket i Rom, hvor han kæmper om EM-guld.

Den norske atletikstjerne tog afsted til den italienske hovedstad torsdag, men trods store forventninger om guld, kan rejsen ende med at blive kortere end forventet.

Ingebrigtsens hustru, Elisabeth Asserson, er nemlig gravid og har termin i denne måned. Derfor kan hun ende med at føde, mens Ingebrigtsen er i Rom, skriver VG.

»Alt kan ske,« siger han.

»Jeg tror, vi tager et løb ad gangen. Så gør vi, hvad jeg er nødt til at gøre. Men … Kan vi ikke gøre det sådan? Tage et løb ad gangen,« lød det videre på fredagens pressemøde.

Der er altså endnu ikke lavet en plan for, hvorvidt og i så fald hvornår, Jakob Ingebrigtsen rejser hjem, hvis hustruen skulle gå i fødsel.

Ingebrigtsen går efter at hive guldet hjem på 5.000 og 1.500 meter distancerne. Lørdag sikrede han sig den første guldmedalje på 5.000 meter, mens der er semifinale i 1.500 meter mandag og finale onsdag.

Men storebror Henrik Ingebrigtsen, der også er med ved EM, tror på, at lillebror kan nå at være med til det hele.

»Bare fordi hun starter sit løb, betyder det ikke, at du ikke kommer i mål. For det kan være et maraton,« joker han.