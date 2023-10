Det er sagen, som hele Norge taler om.

Og nu får familiedramaet endnu et twist.

De tre kendte løbe-brødre, Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen, har i en klumme i VG fortalt, hvordan deres far – den kendte løbetræner Gjert Ingebrigtsen – har fyldt deres barndom med vold og trusler.

»Vi er vokset op med en far, som har været svært aggressiv og kontrollerende, og som har brugt fysisk vold og trusler som en del af sin opdragelse. Vi kender stadig til ubehag og frygt, som sidder i os fra barndommen,« skriver de tre brødre, der har brudt kontakten med deres far, blandt andet i klummen.

Gjert Ingebrigtsen afviser sine sønners voldsanklager. Foto: Wikipedia/Thor Brodreskift Vis mere Gjert Ingebrigtsen afviser sine sønners voldsanklager. Foto: Wikipedia/Thor Brodreskift

Gjert Ingebrigtsen har afvist anklagerne og via sin advokat blandt andet udtalt:

»Først og fremmest er det en tragisk situation for min familie, at vi er kommet til det punkt, hvor vi spreder falske anklager mod hinanden i medierne.«

Og nu kommer en fjerde Ingebrigtsen-bror – Martin Ingebrigtsen – sin far til undsætning. I en ny klumme i VG fortæller han om sit syn på faren og situationen i familien Ingebrigtsen.

Her understreger Martin Ingebrigtsen, at han ikke genkender det billede, som hans brødre tegner af deres far.

»Frygt er heldigvis en fremmed følelse for mig. Jeg har aldrig frygtet 'pappa'. Jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det er svært at se den store frygt, når andre i familien stadig besøger og lige har været på ferie med Gjert.«

»De fleste havde nok ikke gjort det med en voldelig person – eller bygget sit hus i gåafstand til familiehjemmet, hvis frygten havde været så stor. Jeg har ALDRIG frygtet pappa på den måde,« skriver Martin Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen er den mest succesfulde af brødrene. Han har to VM-guldmedaljer og en OL-guldmedalje i 1500 meter. Han sidder desuden på verdensrekorderne i både 1500 meter og 2000 meter.