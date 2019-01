På én af de tusinde rensende løbeture, han havde været på, døde Henrik Jørgensen.

Henrik Jørgensen - velsagtens Danmarks bedste løber nogensinde - døde lørdag på sin daglige løbetur på 10 kilometer af et hjertestop. Han blev 57 år gammel.

At Henrik Jørgensen var noget særligt, står klart for Liberal Alliances folketingspolitiker Joachim B. Olsen. Han er som bekendt tidligere kuglestøder og har repræsenteret Danmark ved både VM, EM og OL med medaljer som følge.

Men dengang i 1990'erne, hvor Olsen kæmpede for at opnå, den karriere han fik, var nu afdøde Henrik Jørgensen én af de store helte.

Joachim B. Olsen - her fotograferet under OL i Beijing i 2008 - har stor respekt for nu afdøde Henrik Jørgensen. Foto: Claus Fisker

»Han var sådan en, der blev talt om. Han var en levende legende i atletikken. Sådan én, ens trænere og de ældre i klubben talte om. På den måde blev han et idol, og én man ser op til. Jeg har set ham på stadion, og det var forbundet med en ærefrygt, hvor man tænkte ’der er Henrik’,« siger Joachim B. Olsen.

Nu er Henrik ikke mere, men det han opnåede, står endnu: Henrik Jørgensen vandt London Marathon i 1988, han har til stadighed rekorden i det legendariske eremitageløb; en rekord, han satte i 1987. Derudover har han to gange repræsenteret Danmark ved OL, og han har udtalt, at han ikke kunne lade være med at løbe. Det rensede ham, sagde han sidste år til TV 2.

Joachim B. Olsen bemærkede som bekendt også Jørgensen med det karakteristiske lange hår og hvide pandebånd. Henrik Jørgensens resultater var vigtige for den tidligere kuglestøders karriere.

»Han viste jo som dansker, at man kunne nå helt til tops i international atletik. Danmark var ikke nogen stor atletiknation, så det var nærmest uoverskueligt. Når man kommer fra en lille atletiknation, kan det være svært at tro på, at man kan nå langt, men når man så ser nogen, der rent faktisk gør det, så er det enormt inspirerende, så tænker man: ’Det kan lade sig gøre.’ Det viste han jo, at man kunne,« siger han.

Da Joachim B. Olsen hørte nyheden om Henrik Jørgensens død, tænkte han tilbage på dét, Olsen kendte løberen for.

»Han var jo berømt for en helt utrolig træningsindsats. Han var med til at hæve standarden for, hvad der skal til, for at man når langt,« siger Olsen og tilføjer:

»Han var kendt for at være meget ydmyg.«

Joachim B. Olsen begræder Jørgensens tidlige død. Han ser noget smukt i at dø, mens man gør det, man elsker.

»Jeg ved, hvordan det er fra mig selv, nu træner jeg vægte. Hvis jeg som 80-årig gik bort, mens jeg var i gang med vægttræning, så ville jeg tænke, det var en smuk død, men 57 år er alt for ungt.«

Også datteren Anna Holm er i chok over faderens pludselige død.

»Han var min mors og min store livsstøtte i ét og alt. En klippe i vores liv. Det er et chok og en stor sorg, men vi føler også taknemmelighed over, at han skulle dø, mens han gjorde, hvad han elskede: at løbe,« siger hun til Ritzau.

Henrik Jørgensen efterlader sig sin hustru, Mette Holm og altså datteren Anna Holm. Hun er gået i Henrik Jørgensens fodspor og i 2016 deltog hun i maraton ved OL i Rio. Her blev Anna Holm nummer 55.