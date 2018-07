Den italienske diskoskaster Daisy Osakue har natten til mandag været udsat for et angreb, hvor en gruppe personer har smidt æg på hende.

Den 22-årige italiener med nigerianske rødder blev angrebet i Torino, hvor hun er blevet ramt i hovedet med æg, der er blevet kastet på hende fra en forbikørende Fiat Doblò.

Det skriver det italienske medie Ansa.

Daisy Okasue blev efterfølgende bragt til et lokalt hospital, hvor hun har fået konstateret skader på hornhinden i sit venstre øje. Derudover skal hun opereres for at få fjernet et stykke æggeskal fra sit øje.

Det betyder, at diskoskasteren efter alt at dømme kommer til at misse det kommende EM i atletik, der starter 7. august på Olympiastadion i Berlin.

Den italienske journalist Enrico Mentana har i et Instagram-opslag delt et billede af Osakues øjenskade og påstået, at der er tale om et racistisk angreb på den 22-årige atlet.

Daisy Osakue, nazionale italiana di atletica leggera, dopo l'aggressione stanotte a Moncalieri, da parte di un gruppo di razzisti. #MERDE

Italienske Anta fortæller, at der i den seneste tid er sket en del angreb med racistisk motiv i Italien, angiveligt som følge af indenrigsminister Matteo Salvinis kritiske holdninger på immigrationsområdet.

Det lokale politi fortæller dog ifølge samme medie, at man har oplevet flere hændelse med ægkast fra samme bil, og at det ikke tyder på at være et racemotiveret angreb.

Daisy Osakue er italiensk rekordindehaver i diskoskast for U23-udøvere.