Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu er der kun en vej for Ida Karstoft.

Hun skal ikke passe et job ved siden af – hun er fuldtidsatlet.

Efter et fremragende 2022, hvor hun slog rekorder på stribe, vandt EM-bronze og fik 'Intet er umuligt'-prisen ved Sport 2022-showet, nyder hun tilværelsen, hvor hun kan fokusere 100 procent på at blive endnu hurtigere.

Hun sagde jobbet som marketingkoordinator i Sparta op sidste sommer.

Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Foto: BRIAN SNYDER

»Det har været fedt – helt klart. Man kan optimere på så mange punkter. Jeg troede, at jeg ville gå rundt og kede mig, men jeg har faktisk ret travlt,« siger hun med et grin.

»Dagene går, og jeg har mange aftaler. Det er også en del af mit job at få restitueret og sovet nok samt spist rigtigt. Det kan se ud som et luksusjob, når man sover til kl. 9 nogle dage, men det er jo en del af jobbet at være klar til træning.«

»Udadtil kan det ligne, at jeg hygger mig og chiller, og det gør jeg også nogle gange, men jeg har mange ting at se til. Jeg nyder mit liv lige nu.«

Hendes akillessene nager dog, men i starten af året fik hun meldt et vigtigt afbud til indendørssæsonen.

Det har også givet hende mere tid til at bygge kroppen rigtigt op.

»Jeg føler mig robust. Jeg føler virkelig, jeg bygger på og bliver stærkere.«

»Nu har jeg haft tid til det – jeg er for en gangs skyld ikke bagud.«

Hun sigter efter at komme tilbage i konkurrence i maj, hvorefter hun har fokus på tre store mål i 2023.