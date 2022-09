Lyt til artiklen

Rekorderne er blevet fældet på stribe denne sæson.

Danske Ida Karstoft har taget sprint-scenen med storm, og hun har slået dansk rekord hele 11 gange i denne sæson.

Læg dertil sejr i Diamond League i Oslo, VM-semifinale i Oregon og EM-bronze i München. Det er svært at besvare pessimismen, når talen falder på den 26-åriges 2022.

»Det har bare været så vanvittigt et år på alle måder. Hvis nogen havde sagt det inden, så havde det jo været drømmescenariet. Der er ikke ét løb, hvor jeg tænker: 'Argh, det var sgu lidt øv.'«

Lieke Klaver fik en ordentlig krammer ved EM. Foto: WOLFGANG RATTAY

Hun finder så alligevel et lille hår i suppen med en 60 meter-semifinale ved indendørs VM, hvor hun egentlig lå virkelig tæt på sin egen rekord.

Bronzemedaljen ved EM står omvendt som det absolutte højdepunkt blandt de mange succesoplevelser.

»Det havde jeg ikke set komme – den kom snigende,« siger hun med grin.

Men altså ikke mere snigende, end at hun stille havde spurgt, om der mon var et Dannebrogsflag, som hun kunne fejre med, hvis hun nu skulle blive den blot fjerde danske kvinde til at vinde en EM-medalje.

Det har gået over stok og sten denne sæson. Foto: LUCY NICHOLSON

Trænerne nikkede efter morgenmaden. Det var der allerede styr på.

Bronzemedaljen blev sikret på et godt fyldt Olympisk Stadion i München, men de vigtigste tilskuere var familien, der for første gang var med til et mesterskab af den kaliber.

»Det var vildt dejligt at få lov at dele det med dem. De ved, hvor meget det betyder for mig, og de har støttet mig hele vejen.«

»Så kan de forstå, hvordan det var at være der, og de blev også meget rørte og påvirkede af oplevelsen. Det var så stort. Når jeg ser tilbage på interviews fra den dag, så får jeg stadig våde øjne. Det var et vildt døgn og utrolig emotionelt på mange måder.«

Kulminationen på et stort år skete til EM. Foto: KAI PFAFFENBACH

Karstoft fortæller, at hun – mens hun interviewes via telefonen – kan se EM-medaljen, der har fået lov at hænge.

Hun har også masser fra tiden som topfodboldspiller, men det kapitel er overstået for supersprinteren.