Få ord var alt, der skulle til, før tårerne fik frit løb.

Der blev skrevet historie, da atletikstjernerne Katie Moon og Nina Kennedy omfavnede hinanden i en glædesrus efter en lang og hård konkurrence.

De to veninder var begge nået op på fire meter og 90 centimeter i kvindernes stangspringskonkurrence ved VM i atletik, men ingen af dem kunne klare den næste højde.

I stedet for at fordele guld- og sølvmedaljer i en såkaldt jump-off besluttede de at dele guldet i et tårevædet – og historisk – øjeblik, der dog siden er blevet mødt af massiv kritik på de sociale medier.

Katie Moon og Nina Kennedy valgte at dele VM-guldet, og så flød tårerne. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Det får nu stjernen Katie Moon til at reagere og lange ud efter kritikerne.

Amerikaneren, der også vandt OL-guld i Tokyo og VM-guld sidste år, forsvarer sin beslutning om at dele guldet med sin veninde og konkurrent. Se det rørende øjeblik nederst.

»At sige, at jeg har set blandede reaktioner på vores beslutning, vil være en underdrivelse,« indleder den 32-årige stangspringer et langt opslag på Instagram.

»Jeg vil ikke underholde med de negative kommentarer, men jeg vil gerne oplyse de, der kalder os 'kujoner, skamfulde og patetiske',« fortsætter hun.

Nina Kennedy kunne slet ikke forstå, at hun havde vundet guld. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Mens Moon tidligere har vundet både OL- og VM-guld, var det 26-årige Nina Kennedys første guldmedalje ved et stort mesterskab.

Katie Moon fortsætter sit Instagram-opslag med at fremhæve risikoen og faren ved at fortsætte en stangspringskonkurrence, der allerede har taget hårdt på atleternes kræfter.

»At gå derfra sund og rask og med en guldmedalje, mens jeg fejrede det med min veninde, der havde sprunget lige så godt, var en no-brainer,« tilføjer Moon.

»Jeg forstår godt, at folk gerne vil se en klar vinder, men i dette tilfælde var det uden tvivl den rigtige beslutning, og den vil jeg aldrig fortryde.«

Glædestårerne fortsatte med at trille, da de to stjerne blev hyldet på podiet. Foto: Alina Smutko/Reuters/Ritzau Scanpix

»I modsætning til hvad mange tror, behøver man ikke en 'vind for enhver pris'-tankegang for at have en mesters mentalitet.«

Det var første gang nogensinde, at to atleter har delt guldmedaljen ved VM i atletik.

Men Moon og Kennedy har formentlig tænkt på en mindst lige så rørende episode fra OL i Tokyo i 2021.

Dengang gik højdespringerne Mutaz Essa Barshim og Gianmarco Tamberi amok i jubel, da de med ét nik besluttede at dele guldet for rullende kameraer.

Se de afgørende spring og det rørende øjeblik mellem Katie Moon og Nina Kennedy herunder: