»Det er lige før, jeg får tårer i øjnene. Det er toppen af kransekagen efter 50 år som eremitageløber. Det kan ikke være større. Jeg er rørt, glad og stolt.«

Sådan faldt ordene spontant fra Slawek Szrenk, da B.T. kårede ham som ”Årets mandlige Eremitageløber”.

Han er én af de 23 supermotionister, som hvert år har været med i verdens ældste motionsløb siden det første startskud i Dyrehaven i 1969. En fornem repræsentant for en bevægelse, der blev startet af Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og B.T. og har været med til at gøre Danmark til en nation af løbere.

Den 72-årige tidligere maskinkonstruktør fra Tårnby på Amager blev i år hyldet i Dyrehaven af en stor backinggruppe af familiemedlemmer og venner. Et barnebarn, Nathalie, havde lavet et banner med teksten ”Verdens sejeste morfar”.

En stor backinggruppe af familiemedlemmer og venner var i skoven for at hylde ”verdens sejeste morfar”, Slawek Szrenk. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En stor backinggruppe af familiemedlemmer og venner var i skoven for at hylde ”verdens sejeste morfar”, Slawek Szrenk. Foto: Bax Lindhardt

To gamle skolekammerater fra Nyboder Skole, Erik Kyster Sørensen og Kenneth Newton, som har kendt Slawek Szrenk i 60 år, var også i skoven for at fejre den populære og seje 50 års jubilar.

»Det kom bag på mig, at der var så mange, der ville heppe på mig. Det blev en dag, jeg aldrig vil glemme. Jeg har haft mange dejlige oplevelser i Dyrehaven, men den her slår alt,« siger han.

»Det var fantastisk at stå oppe på broen og blive hyldet sammen med de 22 andre jubilarer og at starte fem minutter før resten af feltet. Og sikke en hyldest vi jubilarer fik ude på ruten af tilskuerne og de andre løbere, når de passerede os med et klap på skulderen og et opmuntrende råb. Det var lige før, jeg glemte, hvor hårdt Eremitageløbet er.«

Årets E-løber kom sammen med sin familie til Danmark fra Polen i 1957. Fra ti års alderen har han spillet håndbold, og han har senere suppleret med indendørs fodbold. Den fysiske aktivitet og det sociale samvær og tætte kammeratskab har altid ligget til ham.

Sådan så det ud, da 50 års jubilarerne startede fem minutter før resten af feltet i Eremitageløbet. Da de blev overhalet, var det med klap på skuldrene og opmuntrende tilråb. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud, da 50 års jubilarerne startede fem minutter før resten af feltet i Eremitageløbet. Da de blev overhalet, var det med klap på skuldrene og opmuntrende tilråb. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har altid været i bevægelse og haft ild i røven. Jeg husker det første Eremitageløb. Vi var en halv snes arbejdskolleger på B&Ws skibsværft som syntes, at det kunne være hyggeligt at stille op i Dyrehaven. Jeg havde aldrig løbet så langt før og var helt smadret efter løbet. Jeg måtte dagen efter tage elevatoren på min arbejdsplads og lovede mig selv, at jeg ville begynde at træne,« ler han.

Viljestyrke har altid karakteriseret årets E-løber, og de senere år har han haft brug for den på den hårde måde på grund af smertende knæ.

»Jeg har jo slidt godt på knæene gennem årene, så nu må vi se, om de kan klare et Eremitageløb mere. Jeg håber det, men tør ikke garantere det,« siger han.

Løb, håndbold og fodbold har altid haft Slawek Szrenks store interesse, men da VM i ishockey kom til Amager, skulle han selvfølgelig i Royal Arena.

»Jeg så Rusland mod Tjekkiet og Rusland mod Canada. Det er den største sportsoplevelse i mit liv. Ord kan dårligt beskrive det. Jeg troede ikke, at det var muligt at dyrke sport på det niveau. Og dén fantastiske stemning i en udsolgt Royal Arena. Jeg glemmer den aldrig,« siger han.

Slawek Szrenk fik før sit 40 års jubilæum i 2008 tatoveret E-løbets logo, egebladet, med tallet 40 på højre læg. Inspireret af nogle af håndboldpigerne, som fik en tatovering af de olympiske ringe efter OL-guldet i Atlanta i 1996.

Op til årets jubilæum fik han et endnu flottere 50 års-logo tatoveret på venstre læg.

»Jeg troede ellers, at jeg var blevet for gammel til tatoveringer. Men jeg er stolt af dem,« ler han.

Sammen med ”Årets kvindelige Eremitageløber” (som endnu ikke er kåret) hyldes Slawek Szrenk på B.T., hvor han vil få overrakt B.T.s sølvfad og et kunstværk af maleren og grafikeren Gorm Eriksen.

Og lørdag 24. november skal han også en tur på Berlingske, når de 23 jubilarer endnu engang skal fejres.