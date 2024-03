Alicia Smith er blevet verdenskendt langt ud over atletikkens verden, hvor hun er en kæmpe stjerne på de sociale medier.

Den 25-årige sprinter kæmper lige nu for at komme med til sommerens OL i Paris på 400-meteren.

For at få et lille afbræk fra den træningslejr i Sydafrika, at Alicia Smith var på, kom hun ud for en episode, hvor hun blev bestjålet.

Hun var ude at bade med en medatlet, som Alicia Smith filmede. Her kan man pludselig se i videoen, at de haster tilbage på stranden, da de er ved at blive bestjålet. Du kan se episoden herunder.

#kapstadt ♬ Originalton - alicasmd @alicaschmidt Ich glaubt nicht was passiert ist #kogelbay

Det viser sig, at en abe havde benyttet lejligheden til at stjæle nogle af atleternes sager.

Til deres held, var aben ikke ude efter nogle værdigenstande, men den nøjedes med at stjæle en pose chips.

»Han sidder der med vores mad og hygger sig. Det er uhøfligt,« sagde Alicia Schmidt, der bare var glad for, at aben ikke tog bilnøglerne i stedet.

Alicia Smiths popularitet eksploderede, da det australske magasin Busted Coverage kårede hende som 'verdens mest sexede atlet'.

Siden er hendes sociale medier vokset til ekstreme størrelser, hvor hun nu har over fem millioner følgere på Instagram - og over to millioner følgere på TikTok.

Alicia Smith var til OL i Tokyo i 2020, og nu kæmper hun igen for at komme med legene.

Hun kæmper for at klare OL-kravet til legene i Paris til sommer. Det kan du læse meget mere om HER.