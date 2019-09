København lagde søndag asfalt til en af de mest imponerende verdensrekorder i atletik i flere år.

I et sololøb af en anden verden smadrede den tredobbelte verdensmester, Geoffrey Kamworor, verdensrekorden på halvmaraton med 17 sekunder i Spartas Copenhagen Half Marathon.

58.01 viste drømmetiden, da det 26-årige kenyanske fænomen passerede målstregen på Øster Allé til stormende jubel.

En følelsesladet Geoffrey Kamworor skjulte ikke sin glæde efter rekorden.

»Det betyder meget for mig, at jeg satte verdensrekorden her i København, hvor jeg vandt min første verdensmesterskab i 2014,« siger han.

Kenyaneren rykkede afgørende fra førerfeltet efter ti kilometer og øgede støt tempoet.

De første fem kilometer blev løbet på 13.53, ti kilometer på 27.32 (seks sekunder foran verdensrekordtempoet), og ved 15 kilometer lå Geoffrey Kamworor 24 sekunder foran verdensrekorden.

»Det var egentlig ikke min plan at trække fra allerede efter ti kilometer, men det var det rigtige tidspunkt at gøre det på,« siger han.

Den kraftige blæst og modvinden flere steder på ruten var ikke i løbernes favør, men generede ikke kenyaneren.

Geoffrey Kamworor scorede 10.000 US Dollar for sejren, 10.000 USD for verdensrekorden, 5.000 USD for løbsrekorden og 2.000 USD for en tid under 60 minutter. Dertil kommer startpenge og bonus fra sponsoren NIKE.

Kamworor vandt i sidste måned det kenyanske mesterskab på 10.000 meter, som også bliver hans distance ved det kommende VM i Doha.

På andenpladsen, 75 sekunder efter vinderen, kom hans landsmand Benard Kipkorir Ngeno. Seks af de syv hurtigste var fra Kenya, og seks mand kom under den magiske time og understregede de københavnske gader som de hurtigste, når det handler om halvmaraton.

Bedste europæer, nordmanden Sondre Moen, måtte se sig henvist til niendepladsen i verdensfeltet med 1.00.20.

Var Geoffrey Kamworor storfavorit hos mændene, fik løbet en overraskende vinder hos kvinderne i ethioperen Birhane Dibaba Adugna i vindertiden 1.05.57, en forbedring af hendes personlige rekord med næsten to minutter.

Den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb, Maja Alm, fik en løfterig debut på halvmaraton og blev dansk mester i 1.11.54. Bedste danske tid i 16 år.

Tiden giver hende en sensationel fjerdeplads på alle tiders danske rangliste efter Dorthe Rasmussen 1.09.48, Gitte Karlshøj 1.10.50 og Annemette Jensen 1.11.36.

Den syvdobbelte verdensmester i orienteringsløb, Maja Alm, blev en overbevisende vinder af kvindernes DM med den hurtigste danske tid i 16 år.

Anna Holm vandt DM–sølv med 1.14.51, fem sekunder foran bronzevinderen Karen Ehrenreich.

Hos mændene vandt Abdi Hakin Ulad i 1.05.02 foran den forsvarende mester Thijs Nijhuis 1.05.21.

Sparta fejrede en ny triumf med Copenhagen Half Marathon og har løftet arrangementet til et nyt niveau.

»Vores ambitioner for fem år siden var at gøre Copenhagen Half Marathon til verdens bedste halvmaraton på alle niveauer, og vi er meget tæt på målet. Vi kan klappe os selv på skuldrene,« siger Spartas direktør, den tidligere topløber Dorte Vibjerg.