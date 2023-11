Oscar Pistorius, der er dømt for at dræbe sin kæreste i 2013, blev tilbage i marts nægtet prøveløsladelse af en ukorrekt årsag.

Den sydafrikanske løber og paralympiske mester skød og dræbte sin 29-årige kæreste Reeva Stenkamp på valentinsdag for over ti år siden. En sag, der fik stor opmærksomhed verden over.

Han afsoner en fængselsdom på 13 år og fem måneder, der måske snart kan få en ende før tid.

Oscar Pistorius fik tilbage i marts afvist en prøveløsladelse af en ukorrekt årsag, hvor retten begik en fejl. Derfor er der nu berammet en ny høring i sagen i denne uge, skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

I 2017 besluttede Sydafrikas højesteret, at Pistorius skulle afsone landets minimumsdom for mord, som er 15 års fængsel.

Her blev der trukket 19 måneder fra i dommen, som Oscar Pistorius allerede havde siddet i fængsel, siden den første dom mod ham faldt. Kendelsen fra 2017 kom efter en meget lang juridisk proces med appeller fra begge parter.

Retten begik derfor en fejl ved ikke at fratrække den periode, da retten under høringen omkring prøveløsladelsen tilbage i marts ikke havde taget højde for den første del af afsoningen.

Et panel besluttede nemlig i marts, at Pistorius ikke havde afsonet en tilstrækkelig del af straffen til at opfylde betingelserne for prøveløsladelse. Det ville han først have gjort i august 2024, men det viste sig at være en fejludmelding.

Foto: Siphiwe Sibeko/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Siphiwe Sibeko/AFP/Ritzau Scanpix

Fejlen betyder, at den 36-årige sydafrikaner reelt var berettiget til en prøveløsladelsesvurdering på det tidspunkt, at den fandt sted.

Erkendelsen af denne fejl har ført til, at der på ny skal være en høring, som vil finde sted denne uge.

Oscar Pistorius har dog langt fra krav på en tidlig løsladelse, da der i vurderingen af, hvorvidt han skal have lov til det, bliver kigget på hans adfærd i fængslet, hans mentale helbred og sandsynligheden for, at han vil begå en ny forbrydelse.

Oscar Pistorius blev født uden knogler i underbenene, der blev amputeret, da han var under et år. Han har gjort karriere i handicapidræt og deltog i såvel handicap-OL som ved det almindelige OL i London i 2012.

Han vandt OL-guld både i 2004, 2008 og 2012 og han er blevet kaldt "Blade Runner" på grund af sine benproteser.

Pistorius dræbte Reeva Stenkamp i deres topsikrede hjem i Pretoria. Han skød hende med fire kugler, som han sendte igennem døren ind til badeværelset. Han hævder selv, at han troede, at det var en indbrudstyv.