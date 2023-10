Det gik helt galt, da hammerkasteren Ali Zankawi søndag deltog ved Asian Games.

I stedet for at sende hammeren ud på banen, ramte han dommeren Huang Qinghua i en voldsom ulykke.

Zankawi skyndte sig hen til den 62-årige mand, der blødte fra benet og var i tydelige smerter.

Dommeren kom slemt til skade i ulykken, men hans tilstand er nu stabil, skriver Reuters.

Ali Zankawi besøgte efterfølgende Huang Qinghua på hospitalet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ali Zankawi besøgte efterfølgende Huang Qinghua på hospitalet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Ali Zankawi deltog i hammerkastfinalen ved Asian Games i Kina, da han tabte den syv kilo tunge metalkugle ud af hænderne, så den fløj i retning af dommeren, der ellers sad flere meter bag det net, der netop skal stoppe vildfarne kast.

Nettet kunne dog ikke stoppe hammerens kraft.

Zankawi så tydeligt skrækslagen ud, da han indså situationens alvor og spurtede hen til dommeren.

Ifølge Reuters trykkede hammerkasteren straks sine hænder på dommerens ben for at stoppe den voldsomme blødning, inden lægepersonale tog over og bragte ham til hospitalet i Hangzhou.

Der var hurtig hjælp til den ramte dommer. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der var hurtig hjælp til den ramte dommer. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende besøgte Zankawi dommeren på hospitalet.

Ifølge Reuters har der været ramaskrig over episoden på det kinesiske sociale medie Weibo.

Folk forlanger omgående forbedringer af sikkerheden.

Zankawi havde inden sit mislykkede forsøg kastet 67,57 meter. Det var nok til ottendepladsen.