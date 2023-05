Hun har aldrig været hurtigere, men hun kan ikke vise det til konkurrence.

Det er desværre virkeligheden for Danmarks hurtigste kvinde, Ida Karstoft.

Hun har netop meldt ud, at det måske kun bliver til et par løb i denne sæson, for akillessenen driller fortsat, og den SKAL bare komme sig, så hun er klar til OL næste år. Frustrationen er til at forstå.

»Jeg er det hele lige nu. Vred, frustreret, ked af det. Men jeg har desværre prøvet det før,« siger hun til B.T.

»Jeg ved, at jeg kan komme stærkere tilbage. Det har jeg gjort alle de andre gange«

På træningslejr i Tyrkiet stod det klart, at hun aldrig havde været så hurtig før.

»Havde akillessenen været okay, så lovede det godt,« siger hun optimistisk.

Der ligger et VM i slutningen i august, men det bliver svært at nå.

»Selvfølgelig er jeg ked af det. Siden 2018 har jeg været med til alle store mesterskaber, og det er første gang et mesterskab er i fare. Jeg ville så gerne repræsentere Danmark, men den hænger i en tynd tråd. Jeg har ikke givet op endnu, selvom jeg nok burde.«

Lige nu er planen at tage til Italien og gå i intens behandling.

»Vi tager lidt en uge ad gangen, og håber på, at der sker en hurtig heling af akillessenen. Jeg tager tilbage til Italien og er der et par uger for at få behandling. Så håber vi på, at der er et par løb i slutningen af sæsonen, men det kommer an på, hvordan den heler op. Det kan tage lang tid med seneskader, men med den rette behandling kan vi forhåbentlig fremskynde processsen.«

»Det er Nike, der har nogle kontakter. De fik mig også til München sidste gang, så jeg er meget glad for min sponsor, for de tager sig godt af mig.«

»Vi gør alt, hvad vi kan,« siger hun afslutningsvis.

I starten af 2023 vandt Karstoft prisen med titlen 'Intet Er Umuligt' ved Sport 2022-showet som bevis for, at hun langt fra er en, der giver op, når det ser sort ud.