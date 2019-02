Ny Kirke i Nyker få kilometer nordøst for Rønne er den mindste af Bornholms fire rundkirker og dannede fredag eftermiddag ramme om maratonlegenden Henrik Jørgensens bisættelse.

Over 150 overværede den gribende ceremoni, og den smukke og intime kirke med den kraftige, dekorerede søjle i midten af den 800 år gamle bygning var fyldt til sidste plads.

Der var endda sat ekstra stole op, og flere deltagere måtte stå i våbenhuset.

Den tidligere vinder af London Marathon og en af Danmarks bedste løbere nogensinde døde lørdag 26. januar af et hjertestop under sin daglige træningstur nær sit hjem i Sorthat-Muleby mellem Rønne og Hasle.

Løber Henrik Jørgensen bisættes fra Ny Kirke i Nyker på Bornholm. Han døde 26 januar 2019. Han betragtes som en af Danmarks bedste løbere nogensinde og han vandt London Marathon i 1988 med tiden 2:10, 20. Desuden vandt han Copenhagen Marathon i 1982 og 1983 og blev nummer to i Berlin Marathon i 1986. Foto: Pelle Rink Vis mere Løber Henrik Jørgensen bisættes fra Ny Kirke i Nyker på Bornholm. Han døde 26 januar 2019. Han betragtes som en af Danmarks bedste løbere nogensinde og han vandt London Marathon i 1988 med tiden 2:10, 20. Desuden vandt han Copenhagen Marathon i 1982 og 1983 og blev nummer to i Berlin Marathon i 1986. Foto: Pelle Rink Løber Henrik Jørgensen bisættes fra Ny Kirke i Nyker på Bornholm. Han døde 26 januar 2019. Han betragtes som en af Danmarks bedste løbere nogensinde og han vandt London Marathon i 1988 med tiden 2:10, 20. Desuden vandt han Copenhagen Marathon i 1982 og 1983 og blev nummer to i Berlin Marathon i 1986. Foto: Pelle Rink Vis mere Løber Henrik Jørgensen bisættes fra Ny Kirke i Nyker på Bornholm. Han døde 26 januar 2019. Han betragtes som en af Danmarks bedste løbere nogensinde og han vandt London Marathon i 1988 med tiden 2:10, 20. Desuden vandt han Copenhagen Marathon i 1982 og 1983 og blev nummer to i Berlin Marathon i 1986. Foto: Pelle Rink

Han blev 57 år.

Det var svært at holde tårerne tilbage, da sangerinden Louise Kaarby sang to af Henrik Jørgensens yndlingssange, 'Woman' og 'The Long and Winding Road'.

Da deltagerne i bisættelsen samledes i restauranten ”Skovly” i skoven nord for Rønne for at mindes Henrik Jørgensen, sagde datteren Anna Holm, OL-deltager på maraton i Rio de Janeiro:

»Når min far spillede 'Woman' på guitar, følte jeg, at han spillede og sang til min mor. Det var en kærlighedserklæring.«

Mange løbekammerater var kommet for at sige et sidste farvel til en elsket ven og løber. Fra venstre Finn Mansur, Christian Wolfsberg, Bent Poulsen, Ole Hansen, Peder Troldborg, Peter Dall, Jens Olsen, René Engelhardt, Thomas A. Nielsen og Bo Nytofte. Peter Dall fulgte kort efter Henrik Jørgensens sejr i London op med to sejre i Beijing Marathon. Foto: Pelle Rink Vis mere Mange løbekammerater var kommet for at sige et sidste farvel til en elsket ven og løber. Fra venstre Finn Mansur, Christian Wolfsberg, Bent Poulsen, Ole Hansen, Peder Troldborg, Peter Dall, Jens Olsen, René Engelhardt, Thomas A. Nielsen og Bo Nytofte. Peter Dall fulgte kort efter Henrik Jørgensens sejr i London op med to sejre i Beijing Marathon. Foto: Pelle Rink Sognepræst Per K. Munch talte varmt og personligt om Henrik Jørgensen, som han ofte har mødt på sine træningsture. Han er tidligere maratonløber og har også deltaget i Etape Bornholm. Foto: Pelle Rink Vis mere Sognepræst Per K. Munch talte varmt og personligt om Henrik Jørgensen, som han ofte har mødt på sine træningsture. Han er tidligere maratonløber og har også deltaget i Etape Bornholm. Foto: Pelle Rink

Henrik Jørgensens kone, Mette, fortalte ved sammenkomsten, at det var på stierne nord for Rønne, Henrik trænede.

»Han elskede skoven her, og det gjorde Anna og jeg også. Vi har været på træningsophold mange steder i verden, men der er ikke noget, der slår skoven næsten lige uden for vores dør,« sagde Mette Holm.