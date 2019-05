Den olympiske mester Allyson Felix er ude med riven efter Nikes håndtering af sponsorater til deres kvindelige sportsudøvere.

'Hvis jeg, en af Nikes mest markedsførste atleter, ikke kan sikre disse rettigheder, hvem kan så?' skriver Felix i et indlæg i New York Times.

Man siger ofte, at sportens verden er mændenes verden, og det har den seksdobbelte olympiske mester i løb fået at mærke.

Nu står atleten frem i offentligheden og kritiserer tøj-giganten Nike for at degradere de kvindelige sportsudøveres sponsorater.

#DreamMaternity https://t.co/oPRMnryNNh — Allyson Felix (@allysonfelix) 22. maj 2019

Den 33-årige amerikaner taler nu ud, efter at hendes løbekammerater på det amerikanske landshold Alysia Montano og Kara Goucher er kommet med lignende udsagn om Nikes opførsel.

'De har fortalt historier, som vi atleter ved er sande, men vi har været bange for at fortælle dem i offentligheden: Hvis vi får børn, så risikerer vi at få tilbudt en ringere kontrakt af sponsorerne både under graviditeten og efter,' skriver Felix.

Hun fortæller også, at hun forlangte af få en garanti for, at hun ikke ville blive økonomisk straffet, hvis hun præsterede under hendes normale niveau i månederne efter hendes fødsel. Men det gav Nike ikke meget for, og de afviste kravet.

Amerikaneren, som fødte en lille pige tilbage i december, besluttede altså at starte en familie på trods af, at hun var bekymret for forhandlingerne om en ny kontrakt med Nike.

Bekymringerne var tydeligvis ikke uden grund, for Felix fik tilbudt en ny kontrakt, som pludselig havde en væsentligt lavere værdi end dengang, hvor at hun ikke havde født datteren Camryn Grace.

Efter det offentlige angreb har Nike tilbudt Felix en kontrakt, hvor at indholdet er mere som den tidligere aftale.



'Hvis det er det, de mener, at jeg er værd nu, så accepterer jeg det,' skriver Felix.

Felix siger, at hendes oplevelse endelig har kastet lys over, hvordan at sportens tøjfirmaer behandler kvindelige sportsudøvere.

Hun arbejder lige nu på at kvalificere sig til de olympiske lege i Tokyo i 2020, der i så fald bliver hendes fjerde OL-deltagelse.