Det var grimme scener, da atletikstjernen Valerie Constien kom til skade ved Diamond League-stævnet i Doha.

Amerikaneren hylede af smerte.

Efterfølgende måtte hun forlade atletikbanen og stævnet i tårer, skriver Dagbladet.

Valerie Constien slog sit knæ på en forhindring, da hun deltog i 3000-meter forhindringsløbet ved det prestigefyldte stævne.

Valerie Constien. Foto: SAM WASSON

Den 27-årige løber var med det amerikanske atletiklandshold til OL i Tokyo i 2021.

Her blev hun nummer 12 i finalen i 3000-meter forhindringsløbet.

Konkurrencen i Doha blev vundet af Winfred Yavi fra Bahrain i tiden 9.04,38 minutter, der er årets bedste tid i verden.