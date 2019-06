Sara Slott Petersens sæsonstart har været lidt af et forhindringsløb, men tirsdag kunne Aarhus-pigen endelig tage hul på VM-sæsonen i Spartas flot arrangerede Copenhagen Athletics Games.

På dén distance, hun vandt OL-sølv på i Rio de Janeiro, 400 meter hæk, sluttede hun på andenpladsen i 56.81.

Et pænt stykke efter den dobbelte tjekkiske verdensmester, Zuzana Hejnová, 55.18.

I Rio løb Sara Slott Petersen 53.55.

Det var sådan et løb, hvor man bagefter ler med det ene øje og græder med det andet, men dog er mere glad end ked af det.

»Okay, alt taget i betragtning. Jeg er på vej, men der venter et stykke arbejde,« lød Sara Slott Petersens konklusion efter baneomgangen på Østerbro Stadion.

To gange havde hun meldt afbud til Diamond League. Først til Rom på grund af bihulebetændelse og i torsdags til Oslo på grund af noget, der kunne ligne en madforgiftning.

»Jeg ventede i lufthavnen og var klar til at rejse, da jeg følte, at jeg havde feber. Jeg kastede op og havde det dårligt og måtte tage hjem igen. Det var bittert. Jeg har mistet nogen træning og var usikker på, hvor jeg stod formmæssigt inden løbet i aften,« erkender hun.

»Den sidste langside er den længste, jeg nogensinde har løbet. På de sidste to hække følte jeg nærmest, at jeg gik. Jeg gik helt kold og løb kun 340 meter. Men en fantastisk opbakning. Jeg kommer igen næste år.«

Den sidste sætning affyret med et stort smil og en tilføjelse:

»Det er en lang sæson (VM i Doha i månedskiftet september/oktober, red.). Jeg skal nok komme. Jeg er optimist. Der er masser at bygge på.«

På mændenes 400 meter hæk løb Nicolai Hartling på sin bedste tid siden 2015. Efter flere år med skader brillerede han med 50.41 på en tredieplads i et superfelt med USA's Johnny Dutch som vinder i 49.91.

»Slår jeg ikke min danske rekord (50.02 fra 2015, red.) i Universiaden i Napoli om to uger, gør jeg det næste år,« siger han.

Et andet af stævnets højdepunkter var 1.500 meter, hvor dansk kvindeatletiks næststørste navn, allroundtalentet Anna Emilie Møller, havde sat næsen op efter Heidi Jensens 17 år gamle danske rekord på 4.07.17.

Det lykkedes ikke, men hun vandt i et taktisk løb og med en flot finish i 4.13.42 foran to kenyanere.

»Det er svært at sætte rekord, når der ikke er en pacemaker, men sjovt at løbe et taktisk løb. Jeg er glad for at kunne holde kenyanerne bag mig. Mit mål er hele tiden at forbedre mig, men i aften handlede det bare om at koncentrere sig om placeringen,« siger hun.

Anna Emilie Møller forbedrede i Diamond League i Oslo sin danske rekord på 3.000 meter forhindring med syv sekunder til 9.24.21 og kom klart under kravet til OL i Tokyo.

Hun vender onsdag efter to uger hos familien tilbage til universitetsstudierne og træningen i England.