Uholdbart. Hårrejsende. Rystende.

Sådan lyder nogle af ordene fra regeringens støtteparti SF samt Dansk Folkeparti, der nu begge reagerer skarpt på B.T.s seneste afsløringer om krænkende ungdomstrænere i dansk atletik, og hvordan klubber har dækket over dem.

»Jeg bliver vred på de her børn og unge menneskers vegne. Jeg synes, det er rystende, at trænere med overgrebssager bare kan få lov til at fortsætte i nye klubber, og det er her, vi skal have strammet op,« siger SF's idrætsordfører, Charlotte Broman Mølbæk.

Samme melding kommer fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der finder tendensen stærkt bekymrende.

Jeg synes, det er hårrejsende at se, at man i Aalborg og i Sparta slet ikke er sin opgave voksen. Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Han mener derfor, at man i dansk idræt og i samfundet generelt bør gøre endnu mere for at dæmme op for krænkende adfærd og i særdeleshed pædofili.

Som eksempel peger Peter Skaarup på B.T.s historie om ungdomstræneren, der blev lirket ud ad bagdøren i atletikklubben Sparta på trods af talrige anklager om krænkelser på unge piger, og som kort tid efter blev ansat i Aalborg med en aftale om, at han ikke måtte røre nogen af atleterne.

»Jeg synes, det er hårrejsende at se, at man i Aalborg og i Sparta slet ikke er sin opgave voksen i forhold til at håndtere det her problem.«

»Hvis man dækker over en pædofil, så er man jo medskyldig, og hvis man vælger ikke at politianmelde eller ikke fortælle det til andre, så trænger vi til nogle opstramninger. Både i forhold til den måde, vi gør tingene på i klubberne, og også lovgivningsmæssigt,« siger han.

Peter Skaarup (DF) vil i kølvandet på B.T.s afsløringer rette henvendelse til kulturminister Joy Mogensen.

Derfor vil Dansk Folkeparti nu rette henvendelse til kulturminister Joy Mogensen (S) med henblik på den konkrete sag i Aalborg.

»I forhold til den fyrede træner i Aalborg, så mener jeg, at kulturministeren må tage fat i idrætten og idrættens klubber for at få en dialog om, hvad vi mere kan gøre for at dæmme op for det her,« siger Peter Skaarup.

Ud over den omtalte sag kunne B.T. fortælle, hvordan danske klubber har holdt hånden over ungdomstrænere, som eksempelvis har begået overgreb på unge piger helt ned til 11 år, og som efterfølgende er skiftet til en ny klub.

Og det tyder på at være en helt forkert og rystende kultur, mener SF.

»Der er ingen tvivl om, at lige så stolte vi kan være af den foreningskultur, vi har, hvor vi er så lokalt forankret, lige så rystende synes jeg faktisk, det er, at man kommer til at holde hånden over hinanden på den måde. Så er der også en kultur, der skal gøres op med,« siger Charlotte Broman Mølbæk, der nu vil gå videre med sagen.

»Én ting er de juridiske redskaber, som jeg vil gå videre til justitsministeren med, men en anden ting er kulturen, og den vil jeg løfte ovre i Kulturministeriet og også hos DIF og DGI, fordi vi bliver nødt til at have klædt alle på til, hvordan vi skal håndtere det her.«

Idrætsordføreren brygger derfor også på en idé om at oprette en særlig enhed, der skal ud i klubberne og skabe mere konkret dialog med både trænere og bestyrelser, så kulturen kan blive brudt.

Kulturminister Joy Mogensen (S).

Også Dansk Folkeparti er klar til at skride til handling.

Partiet vil inden længe fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, der går på en række tiltag mod at begrænse pædofili.

For selv om der gennem årene er blevet skruet på knapperne på området, så bør man gå langt hårdere til værks, mener Peter Skaarup.

»Det er desværre et tilbagevendende problem, og det har vist sig at være meget svært at dæmme op for. Det er en af de værste kriminalitetsformer overhovedet, og derfor synes vi, at man skal sætte hårdt ind for at stoppe det. Vi er klar til at gå meget langt.«

Dansk Folkeparti mener blandt andet, at man bør indføre medicinsk kastration i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, ligesom der skal være mulighed for anonym behandling, hvis den pædofile ønsker at ændre sine handlinger.

Derudover vil man blandt andet også have indført opholdsforbud nær skoler for dømte pædofile efter afsoning, mens de også skal kunne fratages deres pas.

B.T. har været i kontakt med kulturminister Joy Mogensen (S), der i et skriftligt svar fortæller, at hun lige nu er i gang med at se på, hvorvidt de nuværende værn er gode nok for at forhindre krænkende adfærd og pædofili i dansk idræt.

»Krænkende adfærd i vores idræts- og foreningsliv er fuldstændig uacceptabelt, og der skal slås hårdt ned. Foreningerne skal være et trygt sted – ikke mindst for vores børn og unge – og derfor skal sådan nogle sager håndteres seriøst og professionelt hver gang.«

Joy Mogensen fortæller videre, at hun arbejder sammen med Rigspolitiet, Justitsministeriet og idrætsaktører om, hvorvidt et system kan etableres, hvor Rigspolitiet giver direkte besked til idrætten, når der findes en børneattest med anmærkninger.

Aalborg Atletik & Motion er blevet forelagt kritikken fra Christiansborg, som de ikke er enig i.

»Vi mener bestemt, at vi har ageret voksent i den her sag. Den pågældende træner blev efter episoden fyret prompte, og vi har fået ros fra både forbund, forældre og den pågældende atlet selv for vores håndtering. Vi kunne ikke have gjort det bedre,« siger formand Peter Würtz.

Han ønsker dog ikke at kommentere på den del af kritikken, der går på, at klubben valgte at ansætte ungdomstræneren, selvom han havde tidligere krænkelsessager i bagagen. Det skyldes, at det var en anden formand, der dengang sad på posten.

Danmarks største atletikklub, Sparta, ønsker ikke at forholde sig til kritikken.