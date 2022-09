Lyt til artiklen

Husker du Oscar Pistorius?

Han var den største stjerne ved de paralympiske lege gennem mange år, men i 2013 blev alle medaljer og hæder glemt, da han skød og dræbte sin kæreste Reeva Steenkamp i deres hjem i Sydafrika.

'Blade Runner' forsøger nu at komme ud af fængslet, fortæller britiske Sky.

I første omgang fik han kun seks år for drabet, men i 2017 fordoblede det sydafrikanske retssystem straffen - plus lidt til - så den endte på 13 år og fem måneder.

En betjent fører Oscar Pistorius til en politistation i 2013 i Pretoria kort efter drabet på Reeva Steenkamp.

Pistorius argumenterer for, at han burde have lov til at komme på prøveløsladelse efter at have udstået så stor en del af straffen.

»Jeg har ydmygt gjort alt, hvad der stod i min magt for at følge fængslets regler, og jeg har angret,' lyder det i et statement fra den tildigere sportsstjerne.

Blandt andet har den hurtige para-atlet mødt Steenkamps far, hvilket er et krav for, at man kan afholde en høring, hvor der skal tages stilling til den indsattes fremtid. Forældrene har tidligere aflyst sådan et møde, men nu bekræfter Steenkamp-familien via deres advokat, at der har været et.

»Dialogen er privat, og vi håber at det vil blive respekteret,« lyder det fra advokat Tania Koen.

Reeva Steenkamp som Pistorius dræbte i 2013.

Under retssagen fortalte Pistorius, at han skød hende gennem en dør, fordi han troede der var en udefrakommende, der ville ham det ondt.

Han nåede at vinde hele syv guldmedaljer ved de paralympiske lege.