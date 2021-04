Torben Dan Pedersen nåede cirka et år som direktør for Dansk Atletik, der søger en anden profil.

Torben Dan Pedersen har fratrådt sin stilling som direktør for Dansk Atletik.

Det sker efter gensidig aftale, meddeler forbundet på sin hjemmeside.

Det er blot et år siden, at Pedersen tiltrådte som konstitueret direktør. Det skete, da forgængeren Jakob Larsen blev ansat som direktør for konkurrencer og begivenheder hos World Athletics efter to årtier i Dansk Atletik.

Tre måneder efter blev Pedersens titel vekslet til administrerende direktør, men nu stopper samarbejdet altså.

Dansk Atletik vil gå en anden vej, udtaler formandskabet i Dansk Atletik bestående af formand Karsten Munkvad og næstformand Bent Jensen.

»Bestyrelsen i Dansk Atletik anerkender direktør Torben Dan Pedersens store indsats gennem det seneste halvandet år – ikke mindst under de svære vilkår, som covid-19-nedlukningen har medført for idrætten.«

»Bestyrelsen har dog valgt, at der nu er behov for en anden profil til at stå i spidsen for forbundets drift. På den baggrund har parterne gensidigt besluttet at afslutte samarbejdet,« siger de til Dansk Atletiks hjemmeside.

Før han blev direktør, var Torben Dan Pedersen ansat som chef for Skole OL og underdirektør i forbundet.

Indtil der er fundet en ny direktør, vil bestyrelsen selv være tættere på driften, lyder det.