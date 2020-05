Nogle personer får bare lidt mere skøre idéer end andre.

Den britiske mand James Campbell hører til den første kategori med en tanke, han nu har ført ud i livet.

Han har netop udført et vaskeægte maraton og tilbagelagt de over 42 kilometer i sin kun seks meter lange have.

Campbell kom op med idéen for få dage siden og proklamerede på Twitter, at han ville løbe distancen, hvis hans tweet fik 10.000 retweets, og i løbet af ganske få timer måtte han sande, at det var blevet tid til at snøre løbeskoene.

10,000 retweets & I’ll run a marathon in my back garden. It’s about 6 metres long pic.twitter.com/birrnVQ93Y — James Campbell (@jcampbell0104) March 30, 2020

Han fik faktisk over 23.000 retweets.

Onsdag morgen gik han så i gang, og det lykkedes ham at krydse sin have mere end 7.000 gange og komme i mål.

Samtidig fik han indsamlet mere end 170.000 kroner til det britiske sundhedsvæsen, da han streamede sit enormt kedelige terrænløb på YouTube.

Omkring 100.000 personer så med, og tv-hold og kommentatorer fulgte intenst med, da han løb distancen på lidt over fem timer, hvilket i øvrigt var en time hurtigere, end han havde regnet med. Sådan kan man også gøre en forskel.