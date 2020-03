Der er ting, som er vigtigere end OL.

Det mener Thijs Nijhuis, der er kvalificeret til OL i Tokyo på marathondistancen. Af den årsag er forberedelserne til legene i fuld gang.

Men Thijs Nijhuis er klar til at sætte al snak om OL til side for at hjælpe med bekæmpelsen af coronavirus-udbruddet. Det siger han til Jyllands-Posten.

Thijs Nijhuis studerer nemlig til medicin i Aarhus, og hvis der på et tidspunkt bliver behov for de studerendes hjælp - ja, så er Thijs Nijhuis klar til at hjælpe.

Portræt af Thijs Nijhuis, atlet i atletik. Pressedag med kommende OL og PL-atleter til Tokyo 2020 i Experimentarium i Hellerup, onsdag den 18. december 2019.. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Også selvom det kan besværliggøre forberedelserne.

»Lige nu kommer andet i første række, selv om jeg som sportsmand har kæmpet i mange år for at nå det her mål. Jeg har i mange år levet et egocentrisk liv, det gør man som elitesportsmand, men tidspunktet er kommet til, at alle sætter egne behov til side. Situationen er alvorlig,« siger Thijs Nijhuis om udbruddet af coronavirus til Jyllands-Posten.

Thijs Nijhuis kvalificerede sig til OL i februar, da han løb de obligatoriske 42,195 kilometer under tiden 2.11.30 og dermed inden for IOCs direkte OL-kvalifikationskrav.

De seneste tal fredag lyder, at 801 personer er smittet med coronavirus i Danmark.