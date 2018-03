»Spørgsmålet er ikke, om vi slår verdensrekorden. Spørgsmålet er, hvor meget vi slår den med.«

Sådan sagde det 20-årige danske løbetalent Benjamin Lobo Vedel for to uger siden til BT.

Natten til søndag levede han op til de store ord, da han sammen med sit universitetshold Florida Gators leverede et forrygende 4 x 400 meter-løb. Det skete til de amerikanske indendørsmesterskaber NCAA Indoor Championships i Texas.

Benjamin Lobo Vedel modtog depechen som sidste mand og krydsede målstregen i holdtiden 3:01.43 minutter. Det var en tredjedel af et sekund hurtigere end verdensrekorden, som blev sat af Polen til indendørs-VM i Birmingham for blot en uge siden.

»Jeg er meget tilfreds. Jeg viste, at jeg er blandt de fire hurtigste på 400 meteren,« siger Benjamin Lobo Vedel, som også satte personlig rekord med en splittid på 44.75 sekunder, i et interview til BT.

Umiddelbart vil man tro, at et hold vil stå som sejrherrer, når man smadrer verdensrekorden. Men det var ikke tilfældet denne gang. Det skyldes, at stafetløbet var historisk hurtigt med de tre bedste tider langt under verdensrekorden.

Benjamin Lobo Vedel og resten af stafetholdet fra Florida Gators måtte tage til takke med en tredjeplads efter college-rivalerne fra USC på førstepladsen med 3:00.77 og Texas A&M på andenpladsen med 3:01.39.

»Vi er en del af noget helt ubeskriveligt. 400 meter-løb er lige nu i sit peak. 44 sekunder er ikke hurtigt mere. Nu løber man 43 sekunder, før man er blandt de bedste i verden. Det er sindssygt at tænke på,« siger Benjamin Lobo Vedel.

»Jeg er meget tilfreds. Jeg viste, at jeg er blandt de fire hurtigste på 400 meteren,« siger det danske løbetalent Benjamin Lobo Vedel. »Jeg er meget tilfreds. Jeg viste, at jeg er blandt de fire hurtigste på 400 meteren,« siger det danske løbetalent Benjamin Lobo Vedel.

Ifølge det internationale atletikforbund (IAAF) skal alle sprintere på holdet have samme nationalitet, hvis man skal sætte verdensrekord. Det var ikke tilfældet for USC, hvor sprinteren Rai Benjamin er fra Antigua & Barbuda. Derfor tilfaldt verdensrekorden i stedet Texas A&M.

Ambitionerne er fortsat store hos Benjamin Lobo Vedel, som drømmer om at blive større end den danske atletikstjerne Wilson Kipketer. Han har fokus rettet mod udendørsturneringen NCAA Indoor Championships, som finder sted i starten af juni.

»Jeg har sagt det før. Men det er til det stævne, at jeg vil smadre de danske rekorder,« siger Benjamin Lobo Vedel.

Florida Gators endte samlet set med at vinde holdmesterskabet på tværs af disciplinerne. Det er første gang siden 2012.