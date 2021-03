27-årige Astrid Glenner-Frandsen fik sig noget af en oplevelse på vej hjem fra EM.

Den danske sprinter er Danmarks hurtigste kvinde.

Det bevidste hun igen ved det netop overståede indendørs EM i polske Torun.

Her forbedrede hun sin danske rekord på 60 meter, så den nu lyder på 7.32 sekunder. En historisk bedrift.

Astrid Glenner-Frandsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men på vej hjem fra Polen tog det hele en drejning for Glenner-Frandsen.

Hun var stået op klokken tre om natten for at rejse hjem til Danmark.

Men pludselig ændrede det hele sig, da hun stod i lufthavnen.

Her afslørede en kviktest, at hun havde coronavirus. Til hendes egen store overraskelse.

Det var ikke lige dette syn,Astrid Glenner-Frandsen havde forventet på vej hjem fra EM. Her blliver transporteret med ambulance til isolation på et coronahotel. Foto: Privatfoto

Og så gik det stærkt.

»Pludselig stod jeg dér og fik at vide, jeg havde corona. Jeg følte mig overhovedet ikke syg. Jeg blev eskorteret ud af lufthavnen af militærfolk og lynhurtigt sat på en ambulance, der tog mig til et coronahotel. Det var virkelig en vild oplevelse og situation,« siger hun og tilføjer:

»Jeg ved faktisk ikke engang, hvor jeg blev kørt hen. Men det var på et hotel langt væk ude i en skov,« griner hun.

I isolationen på coronahotellet fik hun efter hjælp fra forbundet foretaget en opfølgende pcr-test.

Tirsdag aften fik hun så svaret, hun havde håbet på. Kviktesten var falsk positiv, for sprinteren testede negativ for corona.

Og det betyder, at hun onsdag aften langt om længe kan rejse hjem til Danmark efter et vildt EM, der har budt på lidt af hvert.

»Det var noget af en kontrast,« griner Astrid Glenner-Frandsen, der nu er indkvarteret på et lufthavnshotel en oplevelse rigere.

Nu bliver fokus rettet mod de næste turneringer. Her er håbet stadig at kvalificere sig til OL med det danske stafethold, som hun er en del af.

Det danske stafethold ved VM i Japan i 2019. Foto: KAZUHIRO NOGI

Men netop coronakrisen har været en udfordring som atlet.

»Det sætter virkelig nogle begrænsninger, når vi er så afhængige af at rejse rundt til turneringer. Det er rigtigt svært at finde turneringerne, hvor man kan få de nødvendige point, især i et OL-år,« siger hun.

En OL-billet kan blive sikret til VM i stafet i maj, hvor en finaleplads vil udløse en tur til Tokyo.

»Vi gjorde det i 2019, så det er bestemt muligt,« lyder det optimistisk fra den danske atlet.