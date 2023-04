Den danske maratonløber Abdi Ulad er blevet udelukket i fire år på grund af doping.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) mandag i en pressemeddelelse.



Abdi Ulad blev i efteråret 2022 af Anti Doping Danmark testet positiv for stoffet trimetazidin. Han erkendte efterfølgende at have indtaget stoffet.



Anti Doping Danmark krævede udelukkelse i fire år.

Det krav valgte DIF's dopingnævn at følge, da man ikke vurderede, at der var formildende omstændigheder, der kunne give en strafnedsættelse.



Udelukkelsen på fire går gælder for al trænings- og konkurrencevirksomhed under Danmarks Idrætsforbund og andre organisationer.



Udelukkelsen gælder fra 14. oktober 2022, og resultater opnået efter 13. september 2022 diskvalificeres.



/ritzau/