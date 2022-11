Lyt til artiklen

Den danske maratonløber Abdi Ulad er testet positiv for det forbudte stof Trimetazidin. Det fortæller han i et opslag på Facebook, som nu er slettet, skriver TV 2.

Atletikstjernen indrømmer selv, at han har indtaget stoffet, der er på Anti Doping Danmarks forbudte liste.

31-årige Abdi Ulad er derfor udelukket fra al træning og konkurrence. Han fortæller selv, at han har slugt en pille, der indeholdt det forbudte stof. Det var af den grund, at han skulle få det bedre – men ikke for at blive bedre, hævder han.

»Jeg var helt derude, hvor min desperation var stærkere end mine værdier, og jeg traf mit livs dårligste beslutning. Jeg slugte en pille indeholdende stoffet trimetazidin, som er på dopinglisten - ikke for at blive bedre, men for at få det bedre.«

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

»Timerne efter, at jeg havde indtaget pillen, fik tankerne frit spil, og det gik op for mig, hvilken forfærdelig situation, jeg havde sat mit selv i. Jeg blev hvirvlet ind i et modstridende tankemylder om at melde mig selv, indvie mine nærmeste, men jeg endte med at glide over i en apatisk tilstand, hvor jeg ikke magtede at gøre noget, men udelukkende desperat kæmpede for at holde facaden, så ingen opdagede, hvor langt ude jeg var,« skriver 31-årige Abdi Ulad ifølge TV 2.

Løberen fortæller i opslaget, hvordan Anti Doping Danmark bankede på hans dør to dage efter, at han havde slugt pillen.

Abdi Ulad lod sig herefter teste ved den rutinemæssige kontrol, hvor A-prøven viste sig at være positiv.

Han har efterfølgende ikke villet have en analyse af B-prøven, da han godt vidste, at han har indtaget det forbudte stof, som kan være med til at øge blodgennemstrømningen til hjertet, og som har været ulovligt at indtage for topatleter siden 2014.

Abdi Ulad er derfor klar til at tage imod den straf, som Dopingnævnet – der er under Danmarks Idrætsforbund (DIF) – giver ham.

Abdi Ulad repræsenterede Danmark ved OL i 2016 og 2021. Ved de seneste lege i Tokyo kom Ulad ind på en 23.-plads i maratonløbet.

B.T. forsøger at indhente en kommentar fra Abdi Ulad, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.