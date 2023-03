Lyt til artiklen

32.555.

Så mange medlemmer var i 2022 meldt ind i Dansk Atletik - og det tal er et billede på en sløj, sløj udvikling, som Dansk Atletik vil have vendt.

Forbundet har nemlig styrtblødt medlemmer siden 2017, hvor man var på et af de højeste niveau længe: Nemlig 42.149.

Altså har knap 10.000 medlemmer forladt forbundet i løbet af de sidste fem år - og alene sidste år smuttede lidt over 2.000, viser en opgørelse af medlemsudviklingen, som Dansk Idrætsforbund har offentliggjort onsdag.

DR har forholdt direktør i Dansk Atletik, Lars Lindstrøm, udviklingen, og han medgiver, at det er bekymrende i forhold til at finde fremtidens Ida Karstoft og Sara Sloth.

»Det er bekymrende, at vi på ungdomssiden har færre mennesker, der er medlemmer af atletikklubber i dag. Vi har en nedgang på cirka 350 i alderen 7-18 år. Det er bekymrende, for det er der, vi skal finde talenterne,« siger direktøren til DR.

Lars Lindstrøm slår desuden fast overfor DR, at han ikke ser grund til at ringe med alarmklokkerne, og han tror på, at medlemsudviklingen vil vende om to-tre år.

Resultatmæssigt er det dog de senere år gået strygende for Dansk Atletik.

I sommer vandt Ida Karstoft EM-bronze på 200 meter, og Mette Graversgaard var uhyre tæt på en bronzemedalje i 60 meter hæk ved indendørs-EM for nylig.