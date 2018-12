De var med for 50. og 25. gang og blev hyldet i Berlings gamle stuer fra 1765 som årets mandlige og kvindelige eremitageløbere

»I klæ’r Eremitageløbet. Vi er stolte af jer. I er gode og stærke eksempler på, hvad løbet går ud på. I træner regelmæssigt for sundhed og velvære og nyder fællesskabet.«

Sådan hyldede B.T.s chefredaktør, Michael Dyrby, mandag årets mandlige og kvindelige eremitageløbere, Slawek Szrenk og Birgit Schou Raaberg, i De Gamle Stuer på Berlingske, hvor avisens grundlægger, bogtrykker og kammerherre Berling, flyttede ind i 1765. En tidslomme, nænsomt restaureret af Nationalmuseet.

Michael Dyrby overrakte de to løbere B.T.s sølvfad, champagne og et kunstværk af maleren og grafikeren Gorm Eriksen, serigrafiet ”Zenit”, og viste rundt i Huset med en topmoderne redaktion i kontrast til Berlings stuer, som den dag i dag findes i deres oprindelige form og oser af historie.

»Jeg havde ikke drømt om det her. Jeg føler mig virkelig beæret,« siger Birgit Schou Raaberg.

Årets to E-løbere og deres familier repræsenterende tre generationer.

Da B.T. gav Slawek Szrenk nyheden, at han var blevet kåret som årets E-løber, udbrød han:

»Det er lige før, jeg får tårer i øjnene. Det er toppen af kransekagen efter 50 år som eremitageløber. Det kan ikke blive større. Jeg er rørt, glad og stolt.«

Birgit Schou Raaberg og Slawek Szrenk beundrer kunstneren Gorm Eriksens serigrafi, ”Zenit”. Foto: Nils Meilvang Foto: Nils Meilvang Vis mere Birgit Schou Raaberg og Slawek Szrenk beundrer kunstneren Gorm Eriksens serigrafi, ”Zenit”. Foto: Nils Meilvang Foto: Nils Meilvang

Den 72-årige tidligere maskinkonstruktør fra Tårnby på Amager har haft Eremitageløbet i blodet siden det første startskud i Dyrehaven i 1969. Fra 10 års-alderen har han spillet håndbold, og det sociale samvær og det tætte kammeratskab har altid ligget til ham.

Da han 7. oktober løb sit Eremitageløb nr. 50, var en stor gruppe af familiemedlemmer og venner med i skoven for at hylde ham. Et barnebarn, Nathalie, havde lavet et banner med teksten: ”Verdens sejeste morfar”. Og i backinggruppen var to skolekammerater fra Nyboder Skole, som har kendt jubilaren i 60 år.

»Jeg har haft fantastiske oplevelser i Dyrehaven gennem årene, men intet slår jubilæumsløbet,« siger Slawek Szrenk.

»Bare det at stå oppe på broen inden starten og blive hyldet sammen med de andre jubilarer og blive klappet på ryggen og høre de mange opmuntrende tilråb ude på ruten. Det var lige før, jeg glemte, hvor hårdt Eremitageløbet er.«

Årets mandlige E-løber kom med sin familie til Danmark fra Polen i 1957. For ti år siden fik han tatoveret E-løbets logo, egebladet, med tallet 40 på højre læg. Inspireret af håndboldpigerne, som fik en tatovering med de olympiske ringe efter OL-guldet i Atlanta i 1996. Og op til jubilæet i år fik han det flotte 50 års-logo tatoveret på venstre læg.

»Jeg troede ellers, at jeg var blevet for gammel til tatoveringer. Men nu er det også slut. Det har jeg lovet min kone,« ler han.

De seneste år har Slawek Szrenk kæmpet med et smertende knæ, men 50 års-jubilæet ville han ikke misse.

»Jeg krydser fingre for, at jeg kan fortsætte i Dyrehaven, men jeg tør ikke love noget. Det kommer an på knæet,« siger han.

Årets kvindelige E-løber, den 60-årige damefrisør fra Charlottenlund, Birgit Schou Raaberg, deltog i Eremitageløbet for 25. gang. End ikke en pacemakeroperation for otte år siden kunne bremse den viljestærke motionist.

Datteren Emilie havde indstillet hende til den ærefulde og traditionsrige titel, som B.T. indførte i 1985.

»Min mor er en kæmpeinspiration for mig og andre. To uger efter operationen var hun ude at løbe. Da jeg sagde, at hun skulle tage den lidt med ro, svarede hun, at løb er hendes medicin, og nu var Eremitageløbet jo lige om hjørnet,« skrev hun.

»Det var et chok for os, da hun pludselig faldt bevidstløs om og måtte have en akut pacemakeroperation. Hun har altid været så sund og frisk. Men min mor er en superwoman. Om himlen er grå eller blå, skal løbeskoene på.«

Birgit Schou Raaberg løber fire gange om ugen hele året rundt. Som regel om morgenen.

»Jeg elsker den fysiske aktivitet og at komme ud i naturen. Jeg har meget at takke Eremitageløbet for,« siger hun.

Tidligt i morges, mens det endnu var mørkt, løb hun syv kilometer på Strandvejen som opvarmning til mødet i De Gamle Stuer.

Det 51. Eremitageløb finder sted søndag 6. oktober 2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.