Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun prøvede igen og igen, men hun kunne ikke holde dem tilbage. Tårerne trillede ned ad kinderne på hende.

For da den ukrainske stjerne Yuliya Levchenko i weekenden var til stede på de ukrainske atletikudøveres pressemøde forud for VM atletik i USA, brød hun sammen.

Det skriver Dagbladet.

Undervejs på pressemødet fik atletikstjernen nemlig et spørgsmål, der fik tårerne frem.

Foto: Patrick Smith Vis mere Foto: Patrick Smith

Spørgsmålet handlede om krigen i Levchenkos hjemland, Ukraine. Noget, der stadig påvirker hende dybt.

»Jeg kender mange atleter, der gerne vil træne, men det kan de ikke. Det er ikke sikkert. De (Rusland, red.) har bombet vores stadioner. Mange har også mistet motivationen,« forklarede Levchenko, inden hun tilføjede:

»Det er den sværeste tid i vores liv …«

Og herfra kunne hun ikke længere holde tårerne tilbage. Derfor var hun da heller ikke i stand til at svare på ret mange spørgsmål efterfølgende.

Hun nåede dog lige at give sin mening om den russiske præsident, Vladimir Putin, til kende.

»Hvis jeg fik muligheden for at sige noget til ham, så ville jeg ikke sige noget, for jeg har ikke ord for det, han har gjort,« afsluttede den ukrainske højdespringer.

Det var i slutningen af februar, at Rusland invaderede Ukraine. Lige siden har krigen hærget i landet, hvor utallige mennesker er blevet dræbt.

Du kan følge krigens udvikling i B.T.s liveblog lige HER