Det er nu så smukt, når der bliver udvist sportsånd i yderste potens.

Tidligere på sommeren så utallige danskere, hvordan Jonas Vingegaard ventede og gav hånden til sin store rival Tadej Pogacar, men lidt færre lagde nok mærke til den gestus, som en ung dansker fik under EM i atletik.

Stortalentet Axel Vang Christensen på bare 18 år havde lagt sig forrest i det indlende heat i 3000m forhindringsløb, men på tredjesidste omgang styrtede han over en forhindring på dramatisk vis.

Danskeren kunne ikke rykke sig, men så trådte Andorras Nahuel Carabaña til - og fik dagens største jubelråb.

This is why we love sport



Such amazing sportsmanship from Andorra's Nahuel Carabana who sacrifices his race in order to help Axel Vang Christensen.



The Dane fell at the steeplechase hurdle and had to be stretchered off.



@James_Athletics #Munich2022 pic.twitter.com/jA3FAEcz4V — AW (@AthleticsWeekly) August 16, 2022

Han tænkte hurtigt og gav først Christensen hånden og derefter slæbte han ham væk fra de inderste baner, hvor løberne hurtigt ville dukke op.

Derefter tog samaritterne over - og dagens helt fra Andorra havde tabt et minut.

Han satte i løb igen og fortsatte - selvom han ikke havde nogen chance for at nå videre - og kom ind som sidste mand i EM-heatet.

Carabaña havde en reel chance for at avancere, eftersom han tidligere på året havde sat national rekord og var stærkt løbende. Det opgav han dog for at hjælpe sin unge danske kollega, der var helt knust efter skuffelsen i München.

Billederne og historien har allerede bredt sig til store dele af verden, hvor hans sportsmanship bliver hyldet som fortjent.