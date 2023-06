Nogle gange skal man tage en for holdet, og det gjorde Jolien Boumkwo i den grad.

Den 29-årige belgier stillede pludselig op for Belgien i en noget uvant disciplin, da holdkammeraten blev skadet.

Normalt er hun kuglestøder, men denne lørdag stod den så på hækkeløb.

Alle point tæller i holdkonkurrencen ved European Games, og hun kunne ikke bære, hvis de skulle ende med at mangle et point - så hun tog en for holdet og fik faktisk to point ud af det, eftersom der var en tyvstart i heatet.

An amazing moment at the European Team Championships



Belgium's Anne Zagré was going to run the 100m hurdles but got injured



So shot putter (with every point counting) Jolien Boumkwo stepped in at the last minute and this was the result pic.twitter.com/2V7l3P2lBh — AW (@AthleticsWeekly) June 24, 2023

»Holdet er det vigtigste for mig,« lød det efter løbet.

»Der var intet at tabe for mig, så jeg tog det bare med ro. Måske kan jeg kun være med i sådan et løb en gang i mit liv, og jeg nød det virkelig.«

Lige nu hyldes hun i hele atletikverdenen for sin holdånd, og videoen af hendes løb går sin sejrsgang på nettet.

Tiden var over 32 sekunder, men det føltes ligegyldigt.