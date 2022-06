Lyt til artiklen

31 klubber udtrykker mistillid til bestyrelsen i Dansk Atletik, og den trækker sig derfor.

Det skriver Dansk Atletik fredag på sin hjemmeside.

»Vi er selvsagt dybt berørt af situationen og ærgerlige over, at der blandt et udsnit af foreninger i forbundet ikke længere udtrykkes tillid til os i bestyrelsen, som blev betroet ansvaret på årsmødet i oktober sidste år. Vi har stillet os til rådighed for forbundet for at udvikle dansk atletik, og ikke for at pleje egne interesser eller indgå i personlige magtkampe og mudderkastning,« skriver forbundet.

Forbundet indkalder samtidigt til et ekstraordinært årsmøde 3. juli.

Her er valg af en dirigent og herefter ny bestyrelse eneste punkter på dagsorden.

Dansk Atletik offentliggør også den anmodning om et ekstraordinær årsmøde og mistillidserklæring, som bestyrelsen modtog fra de 31 klubber 10. juni.

Mistilliden bunder blandt andet i utilfredshed med formand Bent Jensens tidligere udmelding om en truende konkurs på trods af, at forbundet efter et overskud i 2021 ikke længere har en negativ egenkapital.

»Det er vores klare opfattelse, at retorikken om en potentiel konkurs har skabt negativ omtale og opmærksomhed hos vores samarbejdspartnere i DIF, DGI, Team Danmark og i internationale sammenhænge,« skriver klubberne.

Derudover er klubberne 'dybt bekymrede' over arbejdsmiljøet i Dansk Atletik. De erfarer således, at der gennem længere tid har været frustration og utilfredshed med formandens ageren over for medarbejdere.

Bent Jensen og de øvrige fem bestyrelsesmedlemmer giver på hjemmesiden deres version af tilstanden i Dansk Atletik, men slår fast, at de trækker sig.

»Vi har besluttet os for, at vi overlader nøglerne til Dansk Atletik til dem, der ønsker at tage dem. Demokratiet i Dansk Atletik er vigtigere end den nu aftrådte bestyrelse,« skriver de.

De 31 klubber præsenterer i deres skrivelse Christina Schnohr som formandskandidat.