Alica Schmidt er med sine fem millioner følgere på Instagram og to millioner følgere på TikTok en af de mest populære atleter i Tyskland.

Derfor har flere firmaer også fået øjnene op for atletikstjernen, der i 2017 blev udråbt til en af verdens mest sexede atleter.

Men Alica Schmidt siger ikke ja til hvem som helst.

»For to måneder siden fik jeg et tilbud fra et kendt brand, men jeg stod ikke 100 procent bag det. Jeg følte mig ikke tryg ved det. Jeg ville have fået et sekscifret beløb for én kampagne,« siger hun til Bild.

Ved sidste års Milano Fashion Week takkede hun dog ja til et tilbud fra Boss, som hun gik catwalk for.

Og reklamer som disse luner godt for tyskeren, der ikke tjener voldsomt med penge gennem atletikkarrieren.

Ifølge Bild afslørede Schmidt sidste år på TikTok, at hun tjener 700 euro – svarende til 5.200 kroner – om måneden fra Sporthilfe, fordi hun er på landsholdet.

I øjeblikket kæmper den 25-årige 400-meter-løber for at komme med til OL i Paris til sommer.

Det kræver dog, at hun skærer ét sekund af sin tid for at klare OL-kravet på distancen.

I 2021 var hun med det tyske stafethold til OL i Tokyo.