Atletikstjernen Jakob Ingebrigtsen og hans hustru, Elisabeth Asserson, venter deres første barn.

Det afslører de i et opslag på Instagram.

'Ny holdkammerat kommer til juni,' skriver parret, der blev gift i sommer, og i en pressemeddelelse uddyber Jakob Ingebrigtsen familieforøgelsen.

»At dele sådan en nyhed er nok noget af det bedste, man kan gøre. Vi er meget glade og glæder os meget til det, der kommer,« siger han ifølge Dagbladet og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jakob Ingebrigtsen (@jakobing)

»Vi er fem måneder inde i rejsen og har termin i juni. Det er måske ikke ideelt i betragtning af, at der er EM i Rom i starten af måneden, men vi har talt det igennem og tror, at vi vil finde en måde at løse det på. Uanset hvad der sker, er det vigtigste for mig, at Elisabeth har det godt.«

I juni sidste år satte Elisabeth Asserson ord på, hvornår hun ønskede at bringe et nyt liv til verden.

»Børn er ikke noget, vi planlægger lige nu, men vi vil gerne have dem en dag. Jeg har sagt tydeligt, at så længe han løber, får jeg ikke mere end ét barn.«

»Det er helt op til ham, jeg skal ikke presse ham til at stoppe med at løbe, men jeg skal ikke have to børn alene,« sagde hun til Dagbladet i den forbindelse.

23-årige Jakob Ingebrigtsen har de seneste år været den helt store stjerne indenfor atletik på mellemdistancen.

Ved OL i 2021 vandt han guld på favoritdistancen 1.500 meter, og derudover har han to VM-guldmedaljer på 5.000 meter, som han vandt i 2022 og 2023.