»Der er mere i mig. Jeg er i form til at løbe mellem 2.09 og 2.10.«

Abdi Hakin Ulad sprudler af selvtillid efter at have løbet 2.11.03 i Fukuoka Marathon i Japan og klaret OL-kravet.

Selv om han forbedrede sin personlige rekord med tre minutter og blev en ærefuld nr. 8 i det internationale felt, er det kun et skridt på vejen mod den internationale elite.

»Jeg har forberedt mig optimalt med elleve ugers træningsophold i Kenya siden august, så min tid i Fukuoka overrasker mig ikke. Det er nu, de sidste ti års træning giver resultater,« siger han.

Abdi Hakin Ulad føler sig i form til at løbe under 2.10. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Abdi Hakin Ulad føler sig i form til at løbe under 2.10. Foto: Bax Lindhardt

»Det vigtigste er, at jeg kom under OL-kravet (2.11.30, red.) og nu kan fokusere hundrede procent på OL-maratonløbet 9. august i Tokyo. Det giver ro at have kvalifikationen overstået i god tid, og jeg har vist, at jeg kan tåle den hårde træning. Jeg deltager ikke i flere maratonløb før OL, men vil løbe VM på halvmaraton 29. marts i Polen og ellers cross og 10 km.«

Abdi Hakin Ulad lagde hårdt ud i Fukuoka med mellemtider på 15.08 på 5 km, 30.25 på 10 km og 1.04.42 på halvmaraton.

»Jeg var i form til udlægget, men gik ned på det sidste stykke,« erkender han.

Abdi Hakin Ulad har siden 31. august haft orlov fra sine studier til ergoterapeut og vender tilbage til bøgerne efter OL.

Foto: David Leth Williams Vis mere Foto: David Leth Williams

Tiden i Fukuoka bringer ham fra niende- til andenpladsen på alle tiders danske rangliste. Af danske maratonløbere har kun Henrik Jørgensen løbet hurtigere.

Sådan ser top ti ud. Ni af tiderne er fra de gyldne år i 80’erne: