Alica Schmidt er én af Tysklands hurtigste 400-meter-løbere, og hun kæmper hårdt for at komme med til OL i Paris til sommer.

Det koster blod, sved, tårer - og en hel del opkast.

Det afslører den 25-årige atletikstjerne i podcasten OMR ifølge Bild.

Udover at være hurtig på en atletikbane, er Alica Schmidt et fænomen på de sociale medier med knap fem millioner følgere på Instagram og over to millioner på TikTok.

Alica Schmidt vil med til OL igen. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Alica Schmidt vil med til OL igen. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

»Du bliver nødt til at skubbe dine grænser hver eneste dag. Det sker ofte, at jeg kaster op efter træning, fordi det er sådan, man lider,« siger hun i podcasten.

»Men det er også den bedste følelse, når man har klaret det og presser sig selv, og man altid kan mærke fremskridtet,« fortsætter Alica Schmidt.

Hun indrømmer dog, at hun trænede for meget sidste år.

»Jeg trænede mig selv ned i kælderen. Jeg gjorde for meget, og jeg ville måske for meget.«

Alica Schmidt ved Cannes Film Festival i 2023. Foto: Sebastien Nogier/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Alica Schmidt ved Cannes Film Festival i 2023. Foto: Sebastien Nogier/EPA/Ritzau Scanpix

»Min krop kunne ikke klare det. Jeg kastede op ved hver træning, fordi jeg simpelthen var overstimuleret,« siger hun.

Alica Schmidt mangler at skære ét sekund af sin tid på 400-meteren for at klare OL-kravet på distancen.

I 2021 var hun med det tyske stafethold til OL i Tokyo.

Alica Schmidt er tidligere blevet kåret som 'verdens mest sexede atlet', og i 2022 landede hun et stort modeljob for Hugo Boss.

Alica Schmidt er tidligere blevet kåret som 'verdens mest sexede atlet', og i 2022 landede hun et stort modeljob for Hugo Boss.