Atleterne Bianca Williams og Ricardo dos Santos fik en hård behandling af politiet, da de blev standset i en bil lørdag.

26-årige Bianca Williams er således rasende på det britiske politi. Det skriver The Times.

»Det er racemæssig profilering. De snakkede til Ricardo (dos Santos, red.), som om han var et udskud eller lort på deres sko. Det var chokerende, og det var skrækkeligt at se på.«

Den kvindelige britiske atlet tilføjer, at han blev lagt i håndjern, da hun blev hevet ud af bilen foran sin treårige søn. Se videoen i Instagram-opslaget herunder ved at trykke på pilen i højre side af billedet:

Vis dette opslag på Instagram Time for change and for actions to have consequences. Still incredibly hurt and shaken by my ordeal yesterday. Please read my piece in @TheTimes in my bio Et opslag delt af Bianca Williams (@biancaawills) den 5. Jul, 2020 kl. 10.33 PDT

Hele episoden rystede Bianca Williams så meget, at hun gik til tasterne på sin private Instagram-profil.

'Det er tid til forandring og for, at handlinger har konsekvenser. Jeg er stadig utroligt såret og rystet over min oplevelse i går. Vær sød at gå ind og læs min del på The Times,' skriver hun i sit opslag, hvor du kan se, at der er stimlet mange betjente sammen om bilen.

Ifølge det britiske medie skulle en betjent have sagt til Bianca Williams og Ricardo dos Santos, at de havde stoppet bilen for at kigge efter våben.

Det har Scotland Yard dog afvist. De skriver i en meddelelse, at parret blev stoppet, fordi de kørte for stærkt og i den forkerte side af vejen.

"It was very scary... you worry about your life"



Sprinter, @BiancaaWills has accused the police of racial profiling after she and her partner were pulled from their car and handcuffed in front of their baby.@metpoliceuk say they have no concerns around the officers’ conduct. pic.twitter.com/nkB8yCbYIR — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) July 6, 2020

Bianca Williams er generelt træt af behandlingen, som Ricardo dos Santos får.

»Det er altid den samme ting med Ricardo. De tror, at han kører i en stjålet bil eller har røget et eller andet.«

De to atleters træner, Linford Christie, siger, at det er på tide, at disse episoder stoppes.

»Jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, at den magt og form for racisme udøves. Det kan ikke retfærdiggøres eller normaliseres længere.«