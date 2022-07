Lyt til artiklen

Rusland har ikke fået lov til at deltage i dette års VM i atletik som følge af Putins invasion af ​​Ukraine.

Det er noget, som den ukrainske højdespringer Yaroslava Mahuchikh i den grad er tilfreds med:

»Jeg vil ikke konkurrere med mordere. De er faktisk mordere. Mange atleter støtter krigen, og de skriver til mig, at jeg ikke forstår, hvad der sker,« siger hun på et pressemøde i Eugene forud for sin konkurrence.

Mahuchikh har selv været nødt til at flygte ud af landet og har de seneste måneder vist på sociale medier, hvordan ukrainske sportsfaciliteter er blevet bombet i stykker.

Foto: John G. Mabanglo Vis mere Foto: John G. Mabanglo

Putins krigsførelse har fået den ukrainske 20-årige til at miste en af ​​sine hårdeste rivaler, russiske Maria Lasitskene. Hun er udelukket fra sporten.

Lasitskene har tidligere angrebet beslutningen om Ruslands udvisning og tryglede IOC-præsident Thomas Bach om at deltage i VM.

Hun mener, at det er dybt uretfærdigt, at hun bliver frataget muligheden for at konkurrere, bare fordi hun har et russisk pas. I samme åndedrag kom der også et par ord til de ukrainske højdespringere:

»Mine kolleger i højdespring er ukrainske piger, og jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal sige til dem, og hvordan jeg skal se dem i øjnene. De, deres venner og pårørende oplever, hvad intet menneske burde opleve. Jeg er sikker på, at dette aldrig var meningen,« skrev hun i en erklæring.

Mahuchikh har dog ikke meget tilovers for Lasitskenes udtalelse. Hun går direkte i struben på den russiske rival, skriver Dagbladet.

»Da krigen startede, skrev mange ukrainske atleter på Instagram om de ting, der skete. Ingen af ​​de russiske udøvere spurgte 'hvordan har du det?' I stedet skriver de, at 'det er ikke vores problem'. Nogle af dem har endda støttet krigen,« forklarer Mahuchikh og fortsætter:

»Marija var stille længe, ​​men senere sagde hun, at hun var for flov til at se på os. For at være helt ærlig: Vi vil heller ikke se hende i øjnene. Ukrainere dør på grund af Rusland. Det er ikke kun på grund af Putin, det er også soldaterne. Der sker en masse forfærdelige ting med ukrainske kvinder.«