Sundhed og velvære har været nøgleord, siden Eremitageløbets idémænd, lægen Peter Schnohr og tandlægen og den olympiske langrendsløber Svend W. Carlsen, i foråret 1969 gik til B.T.s reklame- og marketingchef Werner Mårtensson med et forslag om at arrangere et motionsløb.

Tænk, hvis Werner Mårtensson, som i dag er 96 år og med stor interesse og kærlighed stadig følger verdens ældste motionsløb fra sidelinjen, havde vendt tommelfingeren nedad for Schnohr og Carlsens vilde planer. Men det gjorde han selvfølgelig ikke, fremsynet som han var.

Senere har undersøgelser vist, at motionsløbere lever seks år længere i gennemsnit end inaktive mennesker og har ekstra livskvalitet, så der er masser af gevinster ved regelmæssig træning. Som lægen og E-løbets ambassadør, Jerk W. Langer, sagde efter 50 års jubilæet:

»Undervejs tænkte jeg som læge på, at min kollega Peter Schnohr må være en af de danske læger, der har reddet flest menneskeliv.«

Siden 1985 har B.T. kåret årets mandlige og kvindelige Eremitageløber. To motionister, som lever op til Eremitageløbets grundidé.

De hyldes på B.T. og får overrakt B.T.s sølvfad og et kunstværk af maleren, grafikeren og den tidligere mangeårige Eremitageløber, Gorm Eriksen.

Det 50. Eremitageløb i søndags blev en solbeskinnet motionsfest i Dyrehaven med smil over hele linjen. 23 jubilarer, som gennemførte klassikeren for 50. gang, blev inden løbet – med chefredaktør Michael Dyrbys ord – præsenteret som rockstjerner. Fuldt fortjent.

11.379 løbere gennemførte, det største antal siden 2015 og 30 procent flere end sidste år.

Kryds allerede nu datoen for det 51. Eremitageløb ind i kalenderen: Søndag 6. oktober 2019.