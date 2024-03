Hun sagde farvel til ham natten til søndag klokken 4 uden at vide, hun aldrig ville se ham igen.

For inden Aseneth Rotich fik muligheden, havde hendes mand - verdens hurtigste mand på marathondistancen, Kelvin Kiptum - været del af et trafikuheld, der på tragisk vis dræbte ham.

Foruden sin kone efterlod Kiptum også to børn, som han i løbet af sin sidste dag i live nåede at snakke med en sidste gang, fortæller Rotich til Kenyan Nation.

»Han ringede for at snakke med børnene. Han lovede dem at tage gaver med til dem mandag. Dem havde de spurgt efter længe,« fortæller hun til mediet.

Aseneth Rotich holder en af hendes mand, Kelvin Kiptums, trofæer efter hans tragiske død. Foto: Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aseneth Rotich holder en af hendes mand, Kelvin Kiptums, trofæer efter hans tragiske død. Foto: Foto: AFP/Ritzau Scanpix

24-årige Kiptum var taget til træning tidligt søndag morgen på sin dødsdag, men holdt kontakt med sin kone over telefonen i løbet af dagen.

Rotich fortæller, at hendes mand efter at have snakket med sine børn lovede at ringe, når der blev fløjtet til pause i Premier League-kampen mellem Aston Villa og Manchester United.

Men næste gang hendes telefon vibrerede var det længe efter, Rasmus Højlund og co. havde slået The Villains, og det var ikke Kiptum i den anden ende af røret, men hendes svigermor, der fortalte, at hendes mand var kørt galt.

I oktober sidste år løb Kiptum marathondistancen på to timer og 35 sekunder.

Det er første gang nogensinde, at nogen har løbet distancen på under to timer og et minut, og Kiptum følte sig efter sigende overbevist om, at han kunne bryde barrieren på under to timer.