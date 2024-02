Den kenyanske stjerneløber Kelvin Kiptums begravelse tiltrak tusindvis af mennesker i hjemlandet.

Men der var især én kvinde, der stjal opmærksomheden.

Kiptum, der for nylig gik bort kun 24 år gammel i en tragisk billykke, efterlader sig kone og to børn, men hvis man skal tro Edna Awuor Otieno, så har han faktisk tre børn.

For hun troppede op, da Kiptums kiste blev transporteret i et optog, der skulle før ham til hans sidste hvilested, skriver det kenyanske medie Nation.

Kelvin Kiptums begravelse har været et tilløbsstykke. Foto: Luis Tato/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kelvin Kiptums begravelse har været et tilløbsstykke. Foto: Luis Tato/AFP/Ritzau Scanpix

Her påstod hun, at han er far til hendes halvandet år gamle datter, og at han indtil sin død har sørget for dem begge.

»Den afdøde har anerkendt mig sammen med min datter og har taget sig godt af os indtil sin død for to uger siden,« lyder det fra hende i søgsmålet.

Men hun har siden forsøgt at få rettens ord for, at hendes datter har ret til en arv. Og at begravelsesoptoget skulle standes med det samme for, at der kan blive foretaget en dna-test, der kan dokumentere hendes påstand.

Desværre for Otieno fik hun et klart nej.

Kiptum blev kun 24 år gammel. Foto: Tony Karumba/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kiptum blev kun 24 år gammel. Foto: Tony Karumba/AFP/Ritzau Scanpix

Nu arbejder hendes advokater på andre måder for at komme videre i sagen.

Kiptum begraves endegyldigt fredag efter flere dages mindehøjtidelighed.

Han var indehaver af verdensrekorden på maratondistancen op til sin død.