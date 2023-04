Lyt til artiklen

Hyggen efter skole tog lige en drejning.

Det måtte de sande på skolen, hvor fem-årige Zyon går, fortæller New York Post.

Her havde de arrangeret en hyggelig dag, hvor mødrene blandt andet skulle løbe om kap, men netop Zyons mor er ingen ringere end sprintlegenden Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Den tidligere verdensrekordholder på 100 meter-distancen satte de andre til vægs på den bulede løbebane.

Girl keep eenuh. I love it! pic.twitter.com/mkZl0XuWl5 — Tad-Liam Cremè (@TadTawkz) March 31, 2023

For bare ni måneder siden blev den nu 36-årige jamaicanske sprinter den ældste kvinde til at vinde et VM og historisk set har kun to kvinder løbet 100m hurtigere end hende.

Det er dog ikke første gang i familiens historie, at der blivr vakt opsigt til en sportsdag på skolen.

»Min mor dukkede altid op til skolens sportsdage, hun var der altid og dukkede op i sine parykke med forskellige farver," husker Fraser-Pryce ifølge The Mirror.

Den kun 152 cm høje Shelly-Ann Fraser-Pryce går under navnet 'Pocket Rocket', og det levede hun fint op til ved hyggearrangementet.