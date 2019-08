Abdi Hakin Ulads vej til maratonløbet ved OL i Tokyo 2020 går over Kenya, København og Japan.

Den 28-årige somaliskfødte langdistanceløber har taget et års orlov fra sine studier til ergoterapeut og satser hundrede procent på at nå sit mål.

Han er i øjeblikket på fem ugers træningsophold i Kenya og vender hjem 5. september.

Efter Copenhagen Half Marathon 15. september og Eremitageløbet 6. oktober vender han tilbage til træningslejren i Ngong uden for Nairobi og tager derfra direkte til Fukuoka Marathon i Japan 10. november. Målet er OL-kravet på 2.11.30.

»Abdi er i en træningsgruppe på 20-30 mand med flere kenyanske topløbere med under 60 minutter på halvmaraton. De har to daglige træningspas med hovedtræningen tidligt om morgenen ved 6-tiden,« siger træneren Leo Madsen.

»Han føler sig godt tilpas og mærker fremgang oven på en lidt stresset periode herhjemme med skole og eksamen. Nu skal han ikke tænke på andet end at løbe, spise, sove og restituere. Jeg er spændt på at se en mentalt stærk Abdi i Copenhagen Half. Det giver et fingerpeg om, hvor han står inden Fukuoka Marathon.«

Abdi Hakin Ulad har en personlig rekord på halvmaraton fra VM i København i 2014 på 1.02.24 og på maraton på 2.14.03 fra Hamburg 2016, men har kapacitet til at give tiderne et tryk. I København bliver det spændende, om han kan slå Carsten Jørgensens 21 år gamle danske rekord på 1.01.55 fra Uster i Schweiz.

Copenhagen Half Marathon er et af de mest succesrige danske løb nogensinde. Sparta har sat en grænse på 25.000 tilmeldte for at sikre, at ruten samt start- og målområdet på Øster Allé fungerer optimalt. Det varer ikke mange dage, før man må lukke for tilmeldingen.

»Vi har en perlerække af topløbere med navne som kenyaneren Geoffrey Kamworer, der har løbet på 58.54 og domineret halvmaratondistancen siden sin VM-sejr i København for fem år siden, og den kenyanskfødte Bahrain-løber Abraham Cheroben, som har løbsrekorden med 58.40. Og et meget spændende navn er det norske fænomen, Sondre Moen, som har løbet på 59.48 og i 2017 vandt Fukuoka Marathon i 2.05.48,« siger Spartas løbschef, Henrik Paulsen.

»Det bliver spændende at se en hvid stjerne i et felt med de mange afrikanske topnavne.«