40 sekunders stilhed og 20 sekunders bragende klapsalver.

1.500 løbere mødtes søndag formiddag på Østerbro Stadion for at mindes et af dansk atletiks største navne gennem tiderne, maratonstjernen Henrik Jørgensen.

Et smukt og gribende sidste farvel til vinderen af London Marathon i 1988, der døde under sin daglige træningstur nær sit hjem i Sorthat-Muleby på Bornholm. Han blev 57 år.

På en ti kilometer lang rute i en solbeskinnet Fælledpark – en fællestræning helt i Henrik Jørgensens ånd – mindede de 1.500 løbere en personlighed, der har inspireret tusinder af danskere og gjort løb til en del af deres liv.





Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

De fleste løb med et hvidt pandebånd, der var Henrik Jørgensens vartegn. En praktisk foranstaltning, som den langhårede verdensstjerne brugte i sin gyldne karriere for at holde håret fra øjnene.

Den tidligere topløber Henrik Them havde taget initiativet til det storslåede arrangement og fortalte i sin velkomst om Henrik Jørgensens betydning og løbeglæde.

Henrik Jørgensens kone, Mette Holm Hansen, og datter, OL-maratonløberen Anna Holm, takkede de mange, der var kommet for at sige farvel til Henrik Jørgensen.

»Vi er rørt over at mærke den kærlighed, man viser Henrik,« sagde de i en følelsesladet tale.



Bent Poulsen, tv., var en af Henrik Jørgensens nærmeste venner gennem 40 år. Her sammen med Dorte Rasmussen, som er indehaver af alle danske kvinderekorder på landevej fra 10 km til og med maraton (2.29.34, London 1989). Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bent Poulsen, tv., var en af Henrik Jørgensens nærmeste venner gennem 40 år. Her sammen med Dorte Rasmussen, som er indehaver af alle danske kvinderekorder på landevej fra 10 km til og med maraton (2.29.34, London 1989). Foto: Bax Lindhardt

1.500 løbere, de fleste med hvidt pandebånd, Henrik Jørgensens vartegn, under 40 sekunders stilhed på Østerbro Stadion. Derefter fulgte 20 sekunders bragende klapsalver, inden løberne blev sendt ud på det ti kilometer lange mindeløb i strålende sol i Fælledparken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 1.500 løbere, de fleste med hvidt pandebånd, Henrik Jørgensens vartegn, under 40 sekunders stilhed på Østerbro Stadion. Derefter fulgte 20 sekunders bragende klapsalver, inden løberne blev sendt ud på det ti kilometer lange mindeløb i strålende sol i Fælledparken. Foto: Bax Lindhardt

Mette Holm Hansen og Anna Holm løb sammen i Fælledparken. Da de kom i mål på Østerbro Stadion efter at have været igennem den fem kilometer lange rundstrækning to gange, sagde Anna Holm:

»Det var en utroligt smuk tur. Og solen skinnede. Det var et flot initiativ af Henrik Them at arrangere et mindeløb for min far. Min mor og jeg var lidt i tvivl, om vi ville være i stand til at holde en tale inden starten. Men da vi kom ind på stadion, blev vi glade for at se så mange mennesker. Mange kendte vi. Så var det pludselig nemt at tale.«

En af Henrik Jørgensens nærmeste venner, løberen Bent Poulsen, var i sin tale også stærkt grebet.

»Vi var venner i 40 år, og Henrik gjorde en forskel i mit og mange andres liv. Han døde, mens han gjorde det, han elskede allermest. At løbe. Han var den ensomme, men sociale ulv i skoven med pandebåndet. Du er løbet i forvejen, Henrik. God tur, min ven.«



Peer Jensen, 61, dansk mester på 50 km kapgang, løb i trøjen, som Henrik Jørgensen har signeret med rekordtiden 2.09.43. Han fik den efter Berlin Marathon i 2009, hvor Henrik Jørgensen og Mette Holm Hansen var med som guider. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Peer Jensen, 61, dansk mester på 50 km kapgang, løb i trøjen, som Henrik Jørgensen har signeret med rekordtiden 2.09.43. Han fik den efter Berlin Marathon i 2009, hvor Henrik Jørgensen og Mette Holm Hansen var med som guider. Foto: Bax Lindhardt

Blandt løberne var dansk idræts største navn gennem tiderne, den tidligere verdensstjerne på 800 meter, Wilson Kipketer, som satte syv verdensrekorder og vandt fire VM-guldmedaljer foruden at vinde en EM-titel og olympisk sølv og bronze.

»Jeg blev klubkammerat med Henrik i KIF, da jeg kom til Danmark i december 1990, og jeg har løbet og trænet med Anna. Henrik var i 80'erne den første, der åbnede døren for den danske langdistanceelite og en fornem ambassadør for Danmark,« siger Wilson Kipketer.

Løberne var kommet fra det meste af Danmark for at mindes Henrik Jørgensen. En af dem var Thorkild Bo Nielsen, tidligere formand for Vejle IF, som har løbet hver eneste dag siden 3. oktober 1976.

Henrik Jørgensens danske rekord på maraton lyder på 2.09.43 fra London i 1985. Han deltog i OL i Los Angeles 1984 og Seoul 1988 og blev nr. ni på maratondistancen ved VM i Rom 1987.



Henrik Jørgensen døde 26. januar under sin daglige træningstur nær sit hjem i Sorthat-Muleby på Bornholm. Foto: Palle Hedemann Vis mere Henrik Jørgensen døde 26. januar under sin daglige træningstur nær sit hjem i Sorthat-Muleby på Bornholm. Foto: Palle Hedemann

Fire gange vandt han Eremitageløbet, og han er stadig indehaver af rekorden i Dyrehaven med 38.40 fra 1987, selv om flere afrikanske topløbere har gjort attentat på den.